Ha nagy leszek, tech evangelista leszek!

Braun Marci az egyetemi évei alatt is ismert figurája volt a hazai Kotlin közösségnek és meetupoknak, 25 évesen pedig már a Google színeiben vitte ugyanezt a zászlót - immár fizetésért. Marci villámkarrierje már önmagában is érdekes, de azért beszélgettünk arról is, mit is csinál, illetve kódol-e egy evangelista, vagy mi a helyzet a Kotlinnal Androidon és backenden. Végezetül azt is megpróbáltuk megválaszolni, hogy a feltörekvő nyelvek közül érdemes-e a Kotlinra dobni a karrier ruletten. A Flutter meg kapott egy szöget az általunk vizionált, jövőbeli koporsójába, de ha nem jön be, később simám letagadjuk.

