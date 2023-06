Útikalauz öregedő IT-soknak avagy a hard skill a ködbe vész

A társadalom öregedésével nyugdíjkorhatár is távolodik, ebből következően a gyors karrier emelkedés után egy kifejezetten hosszú leszállóág következik - sajnos a többség számára elkerülhetetlenül. A probléma távolinak tűnik ugyan, de valójában senki számára nem az, sőt, demográfiai okokból a legnépesebb, 2000-es évek elején a piacra került IT generáció ajtaján hamarosan bekopog. Az IT gyorsan változik, ez nem kőfaragás, a hard skill nem egy életre szól, és menthetetlenül a ködbe vész.

A HWSW podcast! tizedik kraftie adásában Kollár Lacival, az OTP Bank cloud csapatának 57 éves vezetőjével beszélgettünk. Az őszinte beszélgetés nem csak a középkorú, hanem minden IT-s számára szolgálhat tanulságokkal. Kitárgyaltuk, hogyan érdemes kezelni a problémát, miért kritikus a tudásod egyre rövidebb felezési ideje, illetve miért is nagyon fontos a kapcsolati hálód. Laci imádni való, színes, rajzos jegyzetekkel is készült, amit a Discord csatornánkon megosztottunk, ahol még beszélgetni is tudsz velünk, és a többi hallgatóval.

