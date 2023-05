A nagy karrier dilemma: fejlesztő legyek vagy menedzser?

Mindig eljön a pillanat, amikor a fejlesztők a fenti válaszúthoz érnek, ahol nehéz jó döntést hozni, hiszen IC (individual contributor) karrierút is számos különböző lehetőséget kínál, melyek mind fizetésben, mind szakmai téren is előrelépést jelenthetnek. A HWSW podcast! hetedik kraftie adásában erről a hatalmas és szerteágazó, akár több adást is megérdemlő témáról beszélgettünk kicsit vendégeinkkel, Szász Péterrel (alias eszpee) és Waszlavik Marcival.

