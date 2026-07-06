A stúdiók AI-használatát is bírók elé vinné a Midjourney

A Disney és az NBCUniversal még tavaly nyáron kezdeményezett pert a Midjourney fejlesztője ellen, amihez csatlakozott később a Warner Bros. A Los Angeles-i szövetségi kerületi bíróságon benyújtott keresetben felhozott vád szerint a felperesek különféle szerzői joggal védett tulajdonait is felhasználhatta a Midjourney AI-modellje képzéséhez, így olyan ismert karakterek jellegzetes vonásai kerültek bele az adatmasszába (és ezáltal felismerhető figurákként az előállított tartalmakba) mint Shrek, Gru, a Simpson család figurái, vagy a Star Wars franchise elemei.

A Midjourney érvelése szerint az AI-modellek nyilvánosan elérhető képekkel való betanítása még a méltányos felhasználás (fair use) kategóriájába esik, és nem különbözik alapvetően attól, ahogyan az emberek tanulnak mások alkotásaiból. A fejlesztők szerint ráadásul a stúdiók maguk is élnek hasonló módszerekkel a AI-modelljeik betanítása során. Az AI-szolgáltatás ezért következő lépésként szeretné kikérni a stúdiók mesterséges intelligenciával kapcsolatos üzleti terveit, kutatási jelentéseit, betanítási adatkészleteit, modellparamétereit, sőt még az igazgatótanácsi üléseken bemutatott, AI-jal foglalkozó prezentációikat is.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról. A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A frontendes szakma tündöklése és alkonya A modern JS keretrendszerek önálló kompetenciává emelték a frontend-fejlesztést. Most viszont úgy tűnik, hogy ez a szakma kikophat a piacról.

A hollywoodi stúdiók szerint a Midjourney kérése túlzó és irreleváns, már-már üzleti titkokról van szó, mintsem a per tárgyához kapcsolódó információkról. Június közepén a perben eljáró bíró korlátozta a megosztásra váró adatok kiterjedtségét, így a stúdiók csak a „fogyasztói célú” AI-használatról kötelesek információt szolgáltatni, a fejlesztésekkel kapcsolatos belsős adatok nagy részét visszatarthatják.

A Midjourney legutóbb a vonatkozó bíró döntés hatályon kívül helyezését kérte. Amennyiben az AI-fejlesztő képes lesz bizonyítani, hogy maguk a stúdiók is szerzői jogvédelem alatt álló műveken tanítják saját modelljeiket, azzal gyengítheti a „jogsértés” állítását.

Az ügyben hozott szövetségi bírói döntés hatással lehet a jövőbeli perekre is, mivel precedenst teremthet arra vonatkozóan, hogy milyen mértékben férhetnek hozzá cégek egymás fejlesztési adataihoz egy per során, és hogyan értelmezik a bíróságok a „fair use” fogalmát AI-képzés esetén.