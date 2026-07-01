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Szerző: Koi Tamás

2026. július 1. 12:38

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Módszeresen levadássza az iPhone 18 szivárgásokat az Apple

A héten világszerte terjedni kezdtek globálisan a közösségi hálózatokon az Apple soron következő iPhone-jait ábrázoló fotók, melyeket a cég egyik stratégiai partnerétől, a Tata-tól szereztek meg hackerek. A cupertinóiak most minden követ megmozgatnak annak érdekében, hogy az inkriminált anyagok eltűnjenek az internetről.

A napokban több mint 630 gigabájtnyi, üzleti titkokat tartalmazó dokumentumot és fotót loptak el hackerek az indiai Tata-tól, az eset viszont valószínűleg soha nem került volna be a hírekbe, ha a cég egyik stratégiai partnere nem az Apple lenne.

Az elektronikai bérgyártótól és beszállítótól eltulajdonított dokumentumok ugyanis szerepel több, az Apple soron következő iPhone-jainak műszaki rajzait és komponens-leírásait tartalmazó dokumentum is, emellett néhány olyan fotó és videofelvétel, melyek az év elején készültek a Tata tesztlaborjában.

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Ezek vélelmezhetően egy iPhone 18 Pro prototípust ábrázolnak, mellyel éppen leejtéses tesztet hajtanak végre - a készülék első ránézésre szinte szakasztott mása a kurrens iPhone 17 szériának, leszámítva a hátlapot, melyhez láthatóan más anyagot használt fel az Apple a prototípus esetében.

A képek és videók hamar elkezdték bejárni az internetet, ám 24 órán belül szinte az összes forrás eltűnt a közösségimédia-platformokról, így elsősorban a leakerek által előszeretettel használt X-ről.

Az Apple korábban jellemzően nem reagált a hasonló szivárogtatásokra, egy konkrét, tavalyi esetet leszámítva, amikor az internet egyik legismertebb szivárogtatója, Jon Prosser a megjelenés, illetve a publikus béta kiadása előtt hónapokkal bemutatta a nagyközönségnek a készülő iOS 26-ot, illetve annak átdizájnolt felületét.

A mostani szivárogtatásban ugyanakkor példátlanul nagy mennyiségben találhatók üzleti titoknak minősülő információk, melyek közzététele súlyos károkat okozhat az iPhone-ok gyártójának, vélhetően ennek is köszönhető a szigorúbb fellépés a platformokon található megosztásokkal szemben.

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