A jelzáloghitelezésbe is beszáll a Revolut

Újabb kiegészítő szolgáltatást tesztel és vezet be a Revolut először a litván piacon, ahol több mint 600 ezer ügyfelet számlálhat. A teljes mértékben Revolut alkalmazáson belül kialakított jelzáloghitel kiváltási szolgáltatás célja, hogy egyszerűsítse a hitelkiváltási folyamatot, lehetővé téve a lakástulajdonosok számára, hogy versenyképes kamatokat érjenek el átlátható árazással, felszámított díjak nélkül, valamint folyamatosan elérhető jelzálog kezelési eszközökkel.

Az időzítés is logikusnak tűnik, hiszen Litvánia egyszerűsített kiváltási szabályokat tervez bevezetni, ami a lakástulajdonosok számára alkalmat szolgáltat arra, hogy újraértékeljék jelenlegi hitelkamatukat. A Revolut Bank már most is kínál személyi kölcsönöket és hitelkártyákat versenyképes kamatokkal Litvániában.

A személyre szabott, előzetesen jóváhagyott ajánlattal a felhasználók percek alatt megismerhetik potenciális jelzáloghitelük feltételeit és kamatlábát. Az előzetesen jóváhagyott ajánlat egy nem kötelező érvényű, előzetes ajánlat, amely az ügyfél hitelképességi vizsgálatán alapul. Az igénylési folyamatot a Revolut a megszokott módon minél jobban felhasználóbarátra próbálta tervezni, a hagyományos szolgáltatókhoz képest jelentősen rövidebb igénylőlappal, anélkül, hogy a szükséges ellenőrzéseket veszélyeztetné.

A jelzáloghitel kiváltási szolgáltatás a cég szerint versenyképes kamatokat fog kínálni, szolgáltatási díjak nélkül, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy 35 000 és 1 000 000 euró közötti összeget igényeljenek, akár 30 éves futamidővel (a jogosultság és a pénzügyi megfelelőség vizsgálata alapján). A fintech cég közleménye egy konkrét példát is hoz: ha az ügyfél 100 000 euró összegű lakáshitelt vesz fel 27 évre, változó éves kamattal 3,82% (1,49% + 6 havi EURIBOR), az annuitásos törlesztési módszerrel összesen évi 3,90% THM mellett 161 931,96 eurót fizet vissza. Így 324 törlesztőrészletet kell visszafizetni, mely havi 499,79 euróra jön ki.

Az ügyfeleknek számolniuk kell azzal, hogy meglévő hitelezőjük előtörlesztési vagy kilépési díjat számíthat fel. A Revolut gondoskodni fog az ingatlan értékbecsléséről és a közjegyzői szolgáltatásokról, amelyeket díjmentesen biztosít ügyfelei számára, így tovább csökkentve a költségeket és a bonyolultságot. Minden jelentkező számára elérhető lesz egy dedikált, helyi jelzálog tanácsadó, aki szükség esetén személyre szabott támogatást nyújt a teljes jelentkezési folyamat során. A hitel lehívását követően a jelzálog kezelés teljes mértékben integrálva lesz a Revolut alkalmazásba, lehetővé téve az ügyfelek számára, hogy könnyedén kezeljék az előtörlesztést, módosítsák a törlesztési dátumokat, és bármikor nyomon kövessék hitelük állapotát.

A lehetőség iránt érdeklődő litvániai felhasználók már most közvetlenül regisztrálhatnak várólistára, ennek feltétele csak az alkalmazás legfrissebb verziója, és hogy a Revolut Bank ügyfele legyen. Arról egyelőre még semmit nem kommunikált a startup, hogy a későbbiekben más piacokon is tervez-e bevezetni ilyen szolgáltatást.