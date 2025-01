Még több Logitech eszköz vált javíthatóvá otthon

A világ legnépszerűbb otthoni javítgatós márkája, az iFixit még 2023-ban kötött együttműködési megállapodást a Logitech-kel arról, hogy a javítási útmutatók, szerszámok és pótalkatrészek egy helyről legyenek beszerezhetők bizonyos Logitech beviteli eszközökhöz, elsőként az MX Master és MX Anywhere szériákba tartozó gamer egerekhez. A programot most jelentősen kiterjeszti a vállalat, újabb 21 termék került fel a Logitech Repair Hubba, így a korábbi MX-eszközökön kívül most már vannak javítási útmutatók és pótalkatrészek egyes G sorozatú egerekhez, G sorozatú fejhallgatókhoz és a Zone Learn fejhallgatóhoz.

Ez egyben globális terjeszkedést is jelent, a pótalkatrészek és a javítási útmutatók immár több nyelven is elérhetők világszerte. A programban lefedett eszközökhöz a felhasználók mind eredeti alkatrészeket tudnak vásárolni, például akkut, csúszótalpat vagy éppen mikrokapcsolókat, jellemzően pár ezer forintos áron.

Az iFixit számos Logitech és Logitech G egeret, billentyűzetet és fejhallgatót támogat 62 országban, köztük az Egyesült Államokban, Kanadában, Ausztráliában, Japánban és Európában, amibe látszólag beletartozik Magyarország is.

Az elmúlt években folyamatosan nőtt a nyomás a gyártókon, hogy tegyék lehetővé elektronikus eszközeik házi javítását a Right-to-Repair kezdeményezés égisze alatt, ami pár év alatt egy mozgalommá formálódott. A nagy gyártók közül korábban már a Microsoft, a Samsung, a Google és az Apple is bejelentett hasonló programot, amiknek köszönhetően otthon is elvégezhetők a könnyebb feladatok.

A YouGov 2021-es felmérése szerint a globális fogyasztók 54 százaléka támogatja inkább az eszközök javítását, mint cseréjét, mert jóval megfizethetőbb megoldást jelent. Egy 2024-es Consumer Reports felmérés is alátámasztja ezt, mely kimutatta, hogy 10 fogyasztóból 7 úgy gondolja, hogy a javítási költségek ésszerű árfekvése a legfontosabb tényező a termék javítása vagy cseréje között.