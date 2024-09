Duplájára nő nálunk az Amazon Prime előfizetés ára

A magyar előfizetők is levelet kaptak arról, hogy 2024. szeptember 3-tól a Prime Video előfizetés díja havi 899 forintról havi 1900 forintra emelkedik, amivel gyakorlatilag vége a „csak egy ezres” időszaknak, és kétszer annyit kell fizetni a streamingcsomagért. Az eddigi felhasználók számára október negyedike után az első előfizetési időszaktól kezdve érvényes először a megemelt ár, addig van lehetőség lemondani az előfizetést, ha a jövőben nem szeretnénk használni a szolgáltatást a megemelt áron.

A drágulásra már számítani lehetett, miután az e-kereskedelmi óriás több európai országban is bevezette az új díjszabásokat. A duplázás azonban kiugró, hiszen az Egyesült Királyságban 20%, Franciaországban 43%, Németországban 30%, Olaszországban 39%, Spanyolországban pedig 39% volt az emelés mértéke.

A cég hivatalos kommunikációja szerint azért drágítja a szolgáltatást, hogy a jövőben „minél többet tudjon befektetni abba, hogy a Prime Video még értékesebbé váljon előfizetői számára”. Az Amazon Prime Video bővítette az elérhető Amazon Original sorozatok számát, és több száz filmmel és sorozattal bővíti a meglévő könyvtárat.

Az elmúlt években más szórakoztatóipari szolgáltatások előfizetései is folyamatosan drágultak: október 17-től kezdődően megint többet kell majd fizetni a Disney+ csomagokért. A Netflix havi előfizetési díjai Magyarországon 2021 októbere óta nem változtak, de ennek is vége: szeptember 19-től már nálunk is többet kell fizetni. A standard előfizetés ára 3990 forintra ugrik, míg a prémium szint 4490-ről 5090 forintra drágul. Az eddig 2490 forintos basic belépőcsomag is 2 890 forintba fog kerülni havonta.

Ezt nem ússzák meg a telekomosok sem: október elsejével kevés kivétellel azokat is eléri a Netflix korábban bejelentett áremelése, akik a távközlési szolgáltatón keresztül fizetnek elő a streamingszolgáltatásra, azaz a szolgáltatás ellenértékét a Telekom számlázza tovább nekik a havi távközlési számlájuk részeként - derült ki nemrég a vállalat vasárnap közzétett tájékoztatójából.