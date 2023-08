Sosem volt még ilyen közel a csúcshoz az Apple

Főleg az Egyesült Államok és Kína húzza le a globális okostelefon-szállításokat a 2023-as évben, ami jó eséllyel az évtized leggyengébben teljesítő éve lesz – mutatja a Counterpoint Research friss jelentése. Erősen tarthatja magát, és a piac legtöbb mobilt szállító cégeként végezhet az Apple, mivel a csúcskategóriás iPhone-ok továbbra is ellenállónak tűnnek, ráadásul ősszel debütál a legújabb prémium modell. A szállítás természetesen nem egyenlő a ténylegesen eladott készülékek számával, hiszen a kiskereskedőknek küldött eszközök számát fedi le.

Az elemzőcég számszerűsítve arra számít, hogy az idei évben éves viszonylatban 6 százalékkal kevesebb, 1,15 milliárd mobiltelefont sikerül szállítani. Ázsia az egyik régió, ami akadályozza a növekedést, és a feltörekvő piacokon is erősödő visszaesés lesz látható. Kína gazdasága nem produkálta a gyors fellendülésre vonatkozó év eleji várakozásokat, a fogyasztók továbbra is óvatosabban költenek, ami a műszaki cikkekre is érvényes. Kínában a csúcson évente átlagosan 450 millió telefont vásároltak, ez már évi 270 millióra zsugorodott.

Észak-Amerika szintén fékező erővel bír a statisztikákra, az év első felében a régióban a Counterpoint fogalmazása szerint kiábrándító volt a helyzet, kétszámjegyű csökkenést lehetett megfigyelni. Az infláció csökkenése és a kedvezőbb munkapiaci helyzet ellenére a fogyasztók egyre kisebb része dönt az eszköze frissítése mellett.

Meglepő rugalmasságot mutat azonban a drágább, prémiumkategóriás piac, amiben az Apple remekel, ráadásul a szeptemberben piacra kerülő iPhone 15 erőset lendíthet a negyedik negyedéven. Az elemzőcég szerint Kínában és Ázsiában erősödik a prémium készülékek iránti kereslet, tehát ha a vásárlók készüléket váltanak, hajlamosak drágább modellt venni hosszabb távra, ami a cupertinóiaknak kedvezhet.

Az amerikai óriáscég idén először foglalhatja el az első helyet az éves szállításokat nézve, ha nem ütközik gyártási problémákba. Nem meglepő, hogy idén Indiára került a fókusz, mint újabb lehetséges piacra, kihasználva a fogyasztók prémium eszközök iránti érdeklődését. A cég idén nyitotta meg első fizikai üzleteit az országban. A Counterpoint elemzői szerint az Apple piaci növekedési képessége és az iPhone 15 fogadtatása fogja elsősorban meghatározni, hogy sikerül-e idén az elsőszámú okostelefon-gyártóvá válni és felülmúlni a Samsungot.