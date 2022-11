Végre-valahára kérőre talált az Evernote

Bejelentette a jegyzetekről és feladatlista-készítésről ismert Evernote vezérigazgatója, hogy 2023 elejétől új tulajdonba kerül az alkalmazás. A vevő az olaszországi Bending Spoons mobilalkalmazás fejlesztő cég, amely a saját portfóliójába szeretné beilleszteni a weben és mobilon jelenleg egyaránt elérhető szolgáltatást. A szebb napokat is látott Evernote életében ezzel egy teljesen új fejezet kezdődhet, de még homályos a jövőkép.

Az Evernote hosszú és hányattatott sorsra tekinthet vissza egészen a 2000-es alapításáig, mikor még Windows-ra szánt marketingszoftverként működött. A mai formáját a jegyzetelős szolgáltatás 2008-ban, Phil Libin vezetése alatt érte el. Az egyik első "unikornis", vagyis milliárd dollár fölötti értékeléssel bíró startup azonban nem volt túl sikeres, abból a szempontból, hogy 290 millió dolláros tőkebevonással összesen 250 millió regisztrált felhasználóig jutott. További próbálkozásai, akár a céges kollaborációs eszközök, csevegős megoldás, Evernote Food receptapp és a márkázott termékek jellemzően zsákutcába futottak.

Az Evernote 2021-es újratervezés eredménye: a Home felület

2015-ben a vállalat több körben is leépítésre kényszerült a Google Glass-tól megszerzett új vezér, Chris O'Neill igazgatása alatt. Az Evernote visszatért gyökereihez, vagyis a jegyzetelős megoldás fejlesztéséhez, méghozzá főleg ennek kereskedelmi újragondolásához. Az ingyenesen elérhető Basic csomagban lévő funkciók egyre szűkültek, hogy a különböző fizetős csomagokba kerüljenek át. A fizetős felhasználók számáról a cég sosem közölt konkrét adatot, azon kívül, hogy számuk „több milliós”. Az iparági becslések szerint pedig a cég bevétele nagyjából évi 100 millió dollár körül mozoghat.

Az utóbbi években a cégről talán az adatkezelési fiaskók kapcsán lehetett hallani, de az erős konkurencia fényében az egykori unikornis sokat vesztett a csillogásából. A Google Keep vagy a Microsoft OneNote komoly tömegeket csábítottak maguk köré, de a Notiontól kezdve, a Draftinon át a BITpaperig még rengeteg megoldás szóba kerülhet, ha valaki online szeretne jegyzetelni.

Ki a vevő?

Az Evernote-ot végül felvásárló Bending Spoons neve valószínűleg keveseknek csenghet ismerősen néhány mobilapp-rajongón kívül. A milánói telephelyű mobilfejlesztőcég 100 millió felhasználóval rendelkezik összesen 67 appos próbálkozást egybevetve. Legnépszerűbb a Remini mesterséges intelligencia alapú fotószerkesztő program, a Splice videószerkesztő, a Focos és Focos Live fotószerkesztő, vagy épp a 30 Day Fitness és Slepp életmód appok.

A Bending Spoons 2022. októberi teljesítménye (Forrás: Sensortower)

Ebbe a sorba fog tehát beilleszkedni az Evernote is, de egyelőre a vételárról és a fejlesztési tervekről sem árultak el a cégvezetők pontosabb terveket. A Bending Spoons láthatóan sokat foglalkozik a prediktív analitikával, gépi tanulással és a multimédiás elemek előremutató technológiáival, így a tervek akár erről is szólhatnak. A lényeg, hogy az eddigi ígéretek szerint az Evernote az új tulajdonos gondozásában továbbra is működni fog.