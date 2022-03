5G és MI Koalíció után itt a Blockchain Koalíció

Az MI Koalíció és az 5G Koalíció után immár Blockchain Koalíció is működik Magyarországon, jelentette be kedden délelőtt a Digitális Jólét Nonprofit Kft. A szervezet közleménye szerint az alapítók felismerték, hogy a blockchain technológia elért fejlettségi és elfogadottsági szintje alapján erős tényezővé vált a nemzetközi versenyben, alkalmazása stratégiai cél lehet a világ vezető gazdaságai számára. Jelentőségét részben az a sajátossága adja, hogy határokon átnyúló, autonóm rendszereket alapozhat meg, működtetése ezért szuverenitási, szabályozási és kockázati szempontokat is felvet.

Az alapítók között megtalálhatók a közszféra szereplői, a felsőoktatás és a tudományos szféra intézményei, szakmai szervezetek és vállalkozások is. Az alakuló ülésen az elnöki feladatok ellátásával Vágujhelyi Ferencet, a Nemzeti Hírközlési és Informatikai Tanács elnökét bízták meg.

Az elnökség tagjai Balogh Bálint, a Magyar Nemzeti Bank fenntartható pénzügyekért és felügyeleti koordinációért felelős igazgatója, Erényi István, az ITM szakpolitikai tanácsadója, Fischer Bálint, a Dorsum Zrt. innovációs igazgatója, Kalocsai Kornél, a Blockchain Magyarország Egyesület elnöke, Dr. Karlócai Balázs az Idomsoft Zrt. vezérigazgatója, Pataricza András a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem egyetemi tanára és Suppan Márton, a Peak Financial Services vezérigazgatója.

A Blockchain Koalíció a harmadik a kormányzati támogatást élvező, stratégiai területeket felölelő technológiai tömörülések sorában. Az 5G Koalíció 2017 júniusában az alapítók szándéka szerint azzal a céllal jött létre, hogy Magyarország legyen az 5G fejlesztések egyik európai központja, illetve elkészítse Magyarország ún. "5G stratégiáját" - utóbbival a mai napig adós a szervezet.

Alig több, mint egy évvel később alakult meg az MI Koalíció, nem kevésbé ambiciózus célokkal.