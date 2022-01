Se híre, se hamva a Digi szupergyors optikai internetének

A Digi Távközlési Kft. előző vezetése tavaly október közepén váratlanul bejelentette, hogy a cég rövidesen a jelenlegi általánosan elterjedt optikai elérésekhez képest akár tízszeres kapacitást biztosító vezetékesinternet-csomagokat kínál lakossági ügyfelei számára. A társaság - mely hazánkban elsőként vezetett be FTTH-alapú lakossági internetelérést - eredetileg úgy tervezte, hogy decemberben egyes kerületekben már elérhető lesz a 2,5 Gbps vagy akár 10 Gbps le- és feltöltési sávszélességet biztosító XGS-PON alapú hálózat. A szolgáltató a tavaly októberi sajtópremieren már a csomagok árát (4000 és 5000 Ft havonta) is bejelentette valamint demózta is a szolgáltatást.

Az eredeti tervek szerint a szolgáltatást fokozatosan vezette volna be a Digi, így decembertől egyes budapesti kerületekben, 2022 márciusától pedig Debrecenben, Győrben, Miskolcon, Pécsett és Szegeden, majd az év végéig további megyeszékhelyeken lesz elérhető a szupergyors internet. A tavaly decemberi rajtból végül máig nem lett semmi, a Digi internetes díjcsomag-kínálata azóta sem változott.

A szolgáltató ügyfélszolgálata egyelőre az ügyfélmegkeresésekre sem tud semmilyen konkrét információval szolgálni az XGS-PON hálózat bekapcsolásáról, így nem egyértelmű, hogy a fejlesztést teljesen levették a napirendről vagy határozatlan időre elhalasztották.

Lényeges szempont lehet a fenti döntés kapcsán, hogy a szolgáltató közben - január elején - új tulajdonoshoz, a 4iG Nyrt-hez került, mely számos korábbi fejlesztési tervet felülírhat, illetve saját stratégiai elképzelései alapján alakíthat át. Ilyen a mobilhálózat további fejlesztése is, mely a HWSW információi szerint jelenleg számottevően lelassult, legalábbis erre utal, hogy a szolgáltató a rendelkezésre álló nyilvános adatok alapján újabb állomásokat az elmúlt egy hónapban szinte egyáltalán nem kapcsolt be.