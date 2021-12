Nagyott nőtt a chiptervezők forgalma

Bár a piacon tomboló folyamatos hiány fényében kevésbé meglepő, a növekedés mértéke mellett érdemes megállni: míg a tavalyi harmadik negyedévben 23,2, addig az ideiben már 33,72 milliárd dollár folyt be a 10 legnagyobb, úgynevezett fabless, vagyis saját gyártással nem rendelkező chiptervezők kasszájába. A TrendForce által készített lista további érdekessége, hogy az élvonalba már négy tajvani vállalat is befért.

A rangsor élén a Qualcomm áll, amelynek elsősorban a nagy okostelefongyártók 5G iránti erősödő érdeklődése állt, ami tovább erősítette az alkalmazásprocesszoros és a rádiófrekvenciás frontend (RFFE) termékek forfalmát. A tervezőcég IoT részlege a konzumer elektronika, az edge networking, valamint az ipari szektor erősödő keresletéből profitált, melynek hála Qualcomm részlegei közül a legnagyobb, 66 százalékos bevételnövekedést könyvelhetett el. Ezzel együtt a tervezőcég teljes harmadik negyedéves forgalma 7,7 milliárd dollárra nőtt, ami éves szinten 56 százalékos növekedést jelentett.

A második helyen álló Nvidia továbbra is a játékgrafikus kártyák és az adatközpontos termékek iránti kiugró igényből profitál a legtöbbet: a két részleg éves bevételnövekedése elérte az 53, illetve a 48 százalékot. A bányászat iránti tartósan erős keresletnek és a nagy teljesítményű RTX grafikus kártyákat kitartóan vadászó játékosoknak hála a GeForce-részleg bevétele 148 százalékot nőtt éves szinten, miközben a teljes bevétel pedig 55 százalékkal, 6,6 milliárd dollárra emelkedett.

A harmadik helyen álló Broadcom fő bevételi forrása a hálózati és szélessávú kommunikációs chipek, valamint a tároló- és hídchip (bridge) üzletágakból származott. A járvány miatti hibrid munkamodellek hatására a vállalatok felgyorsítják felhőbe való átállásukat, ami növelte a Broadcom termékei iránti keresletet, így 17% százalékkal 5,4 milliárd dollárra növelte forgalmát a tervezőcég.

A top 10-es rangsorba már négy tajvani vállalat is befért: Az elmúlt egy-másfél évben nagyot nőtt MediaTek a negyedik helyre fért be, hála 43 százalékos növekedésének. A kevésbé ismert, elsősorban kijelzőmeghajtó chiepekt tervező Novatek 84 százalékot növekedve a hatodik helyre fért be. A Realtek neve már ismerősebben csenghet: az ugyancsak tajvani cég nyolcadik lett 1 milliárd dolláros forgalmával. A lista utolsó helyére becsúszó Himax a Novatekhez hasonlóan szintén kijelzőmeghajtókkal foglalkozik, melyekből 421 millió dollár folyt be a harmadik negyedévben.