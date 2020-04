Beépített trackerblokkolóval jön a Vivaldi 3.0

Eközben a böngésző első stabil androidos verziója is megérkezett.

A tracker- és hirdetésblokkolásra helyezi a hangsúlyt a Vivaldi legújabb, 3.0-s verziója, amellyel párhuzamosan a Androidra is megérkezett a böngésző első stabil kiadása. Az Opera korábbi vezérigazgatója, Jon von Tetzchner nevével fémjelzett böngésző részletes testreszabhatóságával igyekszik megkülönböztetni magát a piacon, amit most plusz biztonsági képességekkel egészít ki.

A Vivaldiban bizonyos félrevezető, vagy potenciálisan kártevőket tartalmazó hirdetéseket eddig is lehetőség volt blokkolni, a frissítés azonban számottevően kiterjeszti a böngésző képességeit. A szoftver új, beépített trackerblokkolója a DuckDuckGo feketelistájára épül, amelyet a biztonságos keresőjéről ismert cég Privacy Essentials böngészőkiegészítőjében is használ. A lajstromot a vállalat Tracker Radar megoldásával folyamatosan bővíti, utóbbi az újonnan megjelenő trackereket azonosítja, és teszi hozzá a blokkolási listához.

Hogy a böngésző milyen mértékben szűrje ki a trackereket és hirdetéseket, azt a felhasználók az URL sáv bal oldalán megjelenő pajzs ikonra kattintva szabályozhatják. A böngésző itt három opciót biztosít, az első a blokkolás kikapcsolása, a második a trackerek blokkolása, a harmadik lehetőség pedig ehhez a reklámszűrést is hozzácsapja. Alapértelmezetten ugyanakkor a böngészőben továbbra is le van kapcsolva a tracker- és hirdetésblokkolás. Természetesen, miután Chromium alapú böngészőről van szó, a Vivaldi az összes Chrome kiegészítőt is támogatja, így továbbra is lehetőség van már bevált biztonsági megoldások használatára is.

Mindeközben Androidra is befutott a böngésző stabil kiadása, amely az asztali verzióból ismert korábbi funkciók mellett, mint a testreszabható kezdőlapi könyvjelzők vagy a beépített képernyőkép-készítő, a fenti reklám- és trackerblokkoló képességeket is tartalmazza. Az asztali és mobil kiadások között, akárcsak az olyan nagy riválisok mint a Chrome vagy a Firefox esetében, itt is szinkronizálhatók a könyvjelzők, a mentett jelszavak vagy akár a böngészési előzmények - a felhasználók maguknak állíthatják be, pontosan milyen információkat akarnak a platformok között szinkronban tartani.