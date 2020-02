Elvan a gyerek, ha mobilozik

A magyarországi fiatal felnőtt szülők háromnegyede aggódik a gyermeke okostelefon függősége miatt, ezért csak rövid időre adja oda telefonját gyerekének, és akkor is felügyelet mellett - derül ki a Huawei Technologies Hungary kutatásából. A 2020 januárjában készített hazai felmérés reprezentatív adatokat szolgáltat az Y-generációs, azaz 1980 és 1995 között született szülők okostelefon-használati szokásairól és nézeteiről a gyerekeknek adott okoseszközökkel kapcsolatban. A megkérdezettek legtöbbje kisgyermekes szülő: 34 százalékuknak 0-3 éves korú, míg 24-24 százalékuknak 4-6, illetve 7-10 éves, 18 százalékuk gyermeke pedig 10 éves, vagy annál idősebb.

Mint kiderült, a 3 év alatti gyerekek fele, a 4-6 évesek 90 százaléka, a 10 éven felüliek közül pedig már mindenki használ okoseszközöket - főként okostelefont, tabletet és notebookot. Méghozzá a szülők annak ellenére adják oda készülékeiket legkisebb gyermekeiknek is, hogy azt tartják, ideális esetben csak idősebb korban lenne érdemes megengedni számukra az okoseszközök használatát. Ideális esetben 72 százalékuk egyáltalán nem adna okostelefont 5 év alatti gyermeke kezébe, 41 százalékuk pedig csupán 8 éves kor felett - írja a kutatási jelentés. A szülők harmada azért ad okoskészüléket a gyerek kezébe, hogy minél előbb megismerje a technológiát, 28 százalék pedig azért, hogy a gyerek "ne maradjon le a kortársaival szemben".

Ráadásul jellemzően a szülők többet engedik okoseszközöket használni a gyerkeiket, mint amennyit ideálisnak tartanak. Ideális esetben a szülők kétharmada a 3 évesnél kisebb gyermekeket napi fél óránál kevesebbet, a 4-6 éveseket 0,5-1 órát, a 7-10 éveseket 1 órát engednék telefonozni - írja a Huawei kutatása. A valóságban a 4-6 éves és a 7-10 éves korosztály is átlagosan 2-3 órát tölt az okoseszközök képernyője előtt. A 10 éveseknél az 1-3 órás időintervallum a leggyakoribb, de sokan ennél is több időt töltenek a telefonokkal. A kutatási jelentés kiemeli, hogy előfordul több olyan eset is, mikor a 3 évnél fiatalabb gyerek napi 5 óránál többet tölt a képernyő előtt.

A megkérdezett szülők gyermekeinek 77 százaléka használ otthon valamilyen okoseszközt, jellemzően okostelefont. A saját készülékkel rendelkező gyerkek (31 százalék) negyede videónézésre használa a telefonját, míg 23 százalék játszik, 17 százalék fényképeket és videókat készít vele, 17 százalék pedig telefonál rajta. Ezenkívül a kutatási szerint minden tizedik gyerek a közösségi médiát is böngészi és 14 százalék kereséseket is indít a mobileszközöket. Más szülők a saját okostelefonjukat adják gyerekeik kezébe, többek közt otthon vagy utazás közben, hogy rajzfilmmel, videóval foglalják le a gyerekeket.

Aggodalom és felügyelet

A vizsgálatban résztvevő szülők több különböző szempontból is aggályosnak tartják gyermekeik okostelefon használatát, amelyből csak az egyik a függőség. 22 százalékuk már tapasztalt is gyermekén függőségre utaló tüneteket, úgy mint hisztériát, agressziót vagy játékfüggőséget. Emellett viszont kétharmaduk attól is tart, hogy gyerekük az interneten kéretlen erőszakos tartalommal találkozik. Nagyjából a szülők fele fél tőle, hogy gyermekét online zaklathatják, hogy erotikus oldalra téved, csalókkal kerül kapcsolatba, de úgy általában a szülők fele eleve problémának tartja a fizetős tartalmak megjelenését is - vélhetően saját bankszámlájuk védelme miatt. A kutatók szerint a gyerekek életkora szerint is van különbség: míg a kisebbek szülei inkább a kéretlen erotikus tartalmaktól féltik gyerekeik, addig a kiskamaszok esetében a szülők inkább az idegenekkel kötött ismeretségektől tartanak.

Éppen ezért a szülők igyekeznek felügyeletet gyakorolni az okostelefon-használat felett. A gyerekek 43 százaléka csak szüleivel együtt használhatja a háztartás okoseszközeit (beleértve a telefont, a televíziót és a tabletet is), de 23 százaléknak még így sem megengedett. Természetesen a kisebb gyerekeknél gyakoribb a szülői felügyelet, a 7 évnél fiatalabbak esetében ez az alap, de a 7-10 évesek nagyjából felének telefonozását is a szülők figyelik. A 10 évesnél idősebbek viszont általában már szülői jóváhagyás nélkül, kontroll nélkül használják az eszközöket, viszont ebben az esetben is többnyire (71% esetében) valamilyen utólagos szülői ellenőrzéssel.

Metodológia

A felmérést a Trend International Market Research készítette 2020 januárjában 300 fős mintán. A minta a 24-39 évesek (az 1980 és 1995 között születettek) körében országos és reprezentatív településtípusra, régióra.