Jövő májusban búcsúzik a Wunderlist

A Microsoft több év huzavona után kitűzte a népszerű teendőlista-vezető app leállításának dátumát.

Jó ideje ígérgeti a Wunderlist leállítását a Microsoft, a teendőlisták összeállítására szolgáló alkalmazás azonban továbbra is elérhető - de már tényleg nem sokáig. A vállalat ugyanis bejelentette, 2020. május 6-án leállítja a szolgáltatást. A felhasználóknak a leköszönő app helyett saját To Do alkalmazását javasolja, amely épp az ősszel esett át egy komolyabb tatarozáson, hogy otthonosabb élményt nyújtson az érkező Wunderlist felhasználóknak.

Erre a Microsoft a Wunderlist leállítását bejelentő blogposztjában is igyekszik mindenkit emlékeztetni, kiemelve a teendők csoportosításának és alteendők kijelölésének lehetőségét, a fájlok csatolását, illetve a különböző megosztási opciókat. A redmondi óriás által 2015-ben felvásárolt Wunderlist vége tehát nem jön meglepetésként, azt a cég már a Microsoft To Do elindításakor beharangozta, noha konkrét dátumot egészen mostanáig nem közölt. Jövő május 6-tal azonban az app eltűnik az alkalmazásboltokból, és a cég szerint a már telepített példányok megfelelő működése sem lesz garantált, és az app szinkronizációja is leáll.

A cég, ahogy az várható volt, mindenkit a To Do-ra való átköltözésre sarkall. Ehhez a Wunderlistből exportálhatók az adatok, amelyeket aztán a felhasználók a To Do-ba importálhatnak. Erre "egy ideig" még május 6. után is lehetőség nyílik, noha azt a cég nem közölte, meddig hagyja meg az opciót. Új regisztrációkat a Wunderlisthez mindenesetre a vállalat mától már nem fogad.

Noha a keményvonalas Wunderlist felhasználók számára a hír fájdalmas lehet, a Microsoft az elmúlt években nem rejtette véka alá, hogy leszámol majd a bekebelezett szolgáltatással. A búcsú felett Christian Reber, a Wunderlist alapítója sem tud napirendre térni, aki idén szeptemberben, néhány nappal a megújult To-Do bejelentése előtt, tweetben kérte a Microsofttól, hogy visszavásárolhassa a teendőlistát, akár a fejlesztőcsapat nélkül. Reber a Twitteren arról is beszélt, ha visszaszerezné a Wunderlistet, abban bevezetné többek között a megosztott mappákat, a kollaboratív jegyzeteket és egy új API-t is elérhetővé tenne hozzá. A Microsoft ugyanakkor nem jelezte, hogy nyitott lenne Reber javaslatára.