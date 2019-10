Több száz településen csökkent önként árat a Telekom

Önkéntes kötelezettségvállalás keretében vezet be 406 településen olyan triple-play díjcsomagokat a Magyar Telekom, melyek a korábbiaknál kedvezőbb áron vehetők igénybe. A cég ezzel kerülte el, hogy a Gazdasági Versenyhivatal a szolgáltatóhoz tartozó Flip díjcsomagok árképzési és értékesítési gyakorlata miatt büntessen.

December 2-től számos településen a jelenleginél olcsóbb triple-play, azaz vezetékes tévét, internetet és telefont egyaránt tartalmazó díjcsomagokat kínál legfeljebb kétéves időtartamra a Magyar Telekom. Az új, kedvező árú díjcsomagok bevezetése úgynevezett önkéntes kötelezettségvállalás keretében történik, a szolgáltató ezzel kerülhette el, hogy a Gazdasági Versenyhivatal 2017-ben a Flip konstrukciók feltételeire, így elsősorban a szolgáltatás elérhetőségére és árára vonatkozó vizsgálata jogsértés megállapításával - ezzel együtt tíz- vagy akár százmilliós büntetési tétel kiszabásával záruljon.

A cég a GVH eljárásának eredményeként vállalta, hogy 406 településen (a listán budapesti kerületek nem szerepelnek) olyan új díjcsomagot vezet be, amely mindhárom fenti szolgáltatási elemet tartalmazza, és amelynek kedvező díja érzékelhető megtakarítást eredményez a fogyasztók számára ahhoz képest, mintha e szolgáltatásokat külön-külön vennék meg a Telekomtól. A csomag részeként az előfizetők elektronikus ügyintézés választása esetén havi bruttó 6.350 Ft-ért, hagyományos ügyintézés esetén havi bruttó 6.950 Ft-ért férhetnek hozzá egy 139 tévécsatornát tartalmazó tévés csomaghoz (ebből 32 HD-csatorna), technológiától függően 150 Mbps le- és 50/5 Mbps feltöltési sávszélességet kínáló internethez és ötforintos percdíjjal használható vezetékes telefonhoz.

Összehasonlításképpen, a Telekom jelenlegi Flip triple-play csomagajánlata bizonyos településeken vagy nagyobb települések egyes részein ugyanezt havi 4000 forintért kínálja, hűségszerződés nélkül. A Gazdasági Versenyhivatal határozata alapján ez azonban a mostani kötelezettségvállalást figyelembe véve már nem aggályos. Az eljáró versenytanács megfelelőnek találta az új termék árképzését, mivel az – a Telekom adatszolgáltatásának tanúsága szerint – jelentős megtakarítást eredményez az érintett területeken élő fogyasztók számára a korábbi csomagokhoz, szolgáltatásokhoz képest. Bár az új termék ára magasabb, mint a Flip díja, de a csomag összetétele, az igénybe vehető kiegészítő szolgáltatások köre is bővebb, ami a fogyasztók számára is olyan értéket képviselhet, amire hajlandóak többet áldozni - indokol a GVH.

A 2017-ben bevezetett Flip miatt nem először került a hatóságok látókörébe a Magyar Telekom. A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) 2017-ben jogszabálysértőnek találta, hogy a cég nem tette a jogszabályi kereteknek megfelelően elérhetővé a Flip díjcsomagokat nagykereskedelmi konstrukciókban, de nem stimmeltek a szolgáltatás általános szerződési feltételei sem - az NMHH végül a fenti jogsértések miatt összesen 75 millió forint büntetést szabott ki a Telekomra.

A társaság a Flipet - bár ezt soha nem ismerte el hivatalosan - nyilvánvalóan a kedvező feltételű konstrukciókkal hódító DIGI felől érkező, egyre nagyobb nyomás miatt volt kénytelen bevezetni 2017-ben. A GVH határozatából egyebek mellett a DIGI üggyel kapcsolatos álláspontja is kiolvasható, e szerint a DIGI jellemzőnek tartja a több területen monopolhelyzetben lévő vállalkozásokra, hogy az országos szinten alkalmazott áraikból jelentős kedvezményeket nyújtanak helyi akcióikban azokon a területeken, ahol a DIGI is hálózatot üzemeltet. A DIGI nyilatkozata szerint a fenti gyakorlat vezethetett oda is, hogy a Flip márkajelzés alatt kínált csomagok nem érhetők el azokon a területeken, ahol a Telekom monopolhelyzetben van. A DIGI-hez érkezett visszajelzések alapján a Flip értékesítése épp a DIGI szolgáltatáscsomagjainak elérhetővé válásával egyidőben kezdődik egy adott településen.