Szigorúbb ellenőrzést vezet be családi csomagjainál a Spotify

Szigorúbban ellenőrzi majd a családi csomagok felhasználóit a Spotify, hogy meggyőződjön róla, tényleg az egy fedél alatt lakók veszik-e igénybe a kedvezményes konstrukciókat. Hivatalosan a Premium Family csomagot a vállalat az egy háztartásban élő családtagoknak szánja, akik akár hatan is igénybe vehetik azt, összesen havi 8 eurós áron - ezzel pedig számottevően jobban járnak, mint ha minden hónapban ki kellene fizetniük a teljes, 5 eurós fejenkénti Premium előfizetési díjat.

A kedvezményes árazás nem meglepő módon sokak figyelmét felkeltette, több esetben pedig olyan "családok" is szerveződtek a szolgáltatásban, akik valójában korántsem egy fedél alatt élnek - vagy legalábbis nem mind a hatan. A vállalat az ilyen visszaéléseket szorítaná ki frissített felhasználási feltételeivel, amelyeket a CNET szúrt ki. A Premium Family csomagra vonatkozó új (augusztusban frissített) feltételek szerint a konstrukciót igénybe vevő előfizetőknek időről időre elérhetővé kell tenniük helyadataikat a szolgáltatás számára, hogy az ellenőrizhesse, valóban egy háztartásban élő családról van-e szó.

Miután a felhasználó feliratkozik a konstrukcióra, a szolgáltatásban meg kell adnia otthoni címét a Google Maps segítségével - ugyanezt pedig minden, az adott csomaghoz csatlakozó felhasználónak is meg kell tennie. Ezt követően a vállalat egyik a CNET-nek nyilatkozó szóvivője szerint a cég nem tárol további helyadatokat, illetve nem is követi a felhasználók pozícióját. A nyilatkozat ugyanakkor némileg szembemegy a Spotify felhasználási feltételeivel, amelyek szerint a szolgáltatás "időről időre" ellenőrizheti a felhasználók tartózkodási helyét, a csalások elkerülésére.

Machine learning és Scrum A HWSW októberben induló gyakorlatorientált, 10 alkalmas, 30 órás online képzéseire most early bird kedvezménnyel lehet regisztrálni!

A Spotify-nak korábban már volt hasonló próbálkozása, tavaly egy pilot program keretében pontos GPS koordinátákat kért bizonyos felhasználóitól, ugyanakkor az előfizetők heves tiltakozására válaszul végül leállított a kezdeményezést. Egyelőre kérdéses azonban, hogy mennyiben lesz más a felhasználók reakciója a mostani feltételek életbe lépésekor - ráadásul az sem világos, a cég pontosan milyen gyakorisággal tervezi monitorozni a felhasználók pozícióját, hogy megbizonyosodjon róla, valóban a lakóhelyükön tartózkodnak.

A lépés kapcsán a CNET-nek megszólaló, egyesült királyságbeli Privacy International adatvédelmi szervezet is aggodalmának adott hangot, mondván, jelenleg nem igazán átlátható, pontosan hogyan használja majd a Spotify a begyűjtött helyadatokat. Utóbbiak azért is számítanak különösen érzékeny információknak, mert birtokukban aránylag egyszerűen beazonosíthatók a felhasználók, még akkor is, ha anonimizált adatokról van szó. Spotify mindenesetre tartja magát hozzá, hogy az adatokat csak a családi csomag ellenőrzésére használja, sem reklámok targetálásához, sem egyéb belső használatra nem tárolja azt.