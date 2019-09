Októberben érkezik a HTC legújabb VR headsete

Lerántotta a leplet januárban a CES-en beharangozott új VR headsetéről a HTC, a Vive Cosmos néven debütáló készülék októberben kerül Európában is a boltok polcaira. A szemüveggel párhuzamosan a cég új VR szoftverét, a Vive Reality Systemet is bemutatta. Noha év elején a gyártó még arról beszélt, a készülék PC-vel és csatlakoztatott okostelefonnal egyaránt használható lesz, jelenleg úgy tűnik, a HTC egyelőre marad az asztali számítógépes vonalnál, bejelentésében nem beszélt telefonos funkciókról.

A Vive Cosmos első pillantásra feltűnő újítása, hogy a két előlapi kamera mellett oldalain is figyel egy-egy szenzor a külső szenzorok nélküli pozicionáláshoz. A készülékben egyébként két, 3,4 hüvelykes LCD panel található, egyenként 1400x1700 pixel felbontással és 90 hertzes frissítési rátával - ezzel egy hajszállal a Vive Pro felbontását is megelőzi. A szemüveg 110 fokos látómezőt biztosít.

Ugyancsak lényeges fejlesztés, hogy a headset modulárisan bővíthető, annak előlapját levéve. Az első két kiegészítő a cégtől a készülékkel együtt érkező Vive Motion Modul, illetve a külön megvásárolható External Tracking Mod modul. Utóbbi a vállalat eredeti Ligthouse pozíciókövető állomásait teszi használhatóvá a készülékkel, illetve a Vive Trackereket is, amelyek egyéb kiegészítőkre rögzítve teszik lehetővé azok használatát a különböző VR szoftverekben. Az External Tracking Mod érkezésére mindenesetre még várni kell, azt jövő év elejére ígéri a gyártó.

Miután azonban a headsetet a HTC alsó, felső és oldalsó kamerákkal is felszerelte, a felhasználó térbeli követéséhez már nincs feltétlenül szükség a korábbi Lighthouse állomásokra - legalábbis ha a kamerák által nyújtott, 310 fokos környezetkövetés elegendő az adott alkalmazáshoz. Bár a játékok és egyéb VR tartalmak jelentős részéhez ez bőven elég lehet, a 360 fokos képességeket igénylő szoftverekhez már szükség lehet a Lighthouse-ra és a hozzá tartozó kiegészítőmodulra. A készülék a gyártótól már ismert Vive vezeték nélküli adapterrel is használható, amellyel teljesen meg lehet szabadulni a PC-hez futó kábelektől - ezt ugyanakkor szintén külön kell megvásárolni.

A kényelmesebb használat érdekében a szemüveg felhajtható kialakítást kapott, így nem kell levenni, ha meg akarjuk szakítani a VR munkamenetet - de persze a passthrough funkcióval a kamerákon keresztül is ki lehet nézni a környezetre. A Cosmoshoz új vezérlők is érkeznek, amelyeket a gyártó alaposan áttervezett. Az eszközökön a markolat felett egy széles gyűrű található, világító mintázatokkal, ezek mozgását követik a headset kamerái. A kontrollereken az analóg joystick és ravaszgombok mellett a hagyományos játékvezérlőkről ismerős A-B-X-Y gombok is helyet kaptak.

Az eszközt beüzemelve a felhasználó a SteamVR helyett a cég új szoftverével találkozik: a Vive Reality System megoldásban az Origin névre keresztelt kezdőfelület fogadja a felhasználót, amely első elindításkor gyorsan végigvezet a kezelés részletein, a szoftver Lens felületén pedig a különböző alkalmazások és beállítások között lehet böngészni. Az új UI-jal a gyártó a kezdő VR-headset tulajoknak is egyszerű használatot ígér - persze majd a gyakorlatban derül ki, az mennyire intuitív valójában.

A Vive Cosmos hazai ajánlott fogyasztó ára bruttó 300 ezer forint lesz, az előrendelőknek a vállalat egy éves Viveport Infinity előfizetést is biztosít. A készülék rajtjára október 3-án számíthatunk.