A hétvégén piacra kerülhet a Galaxy Fold

Lapértesülések szerint szeptember 6-án - az eredeti tervekhez képest csaknem öthónapos csúszással - piacra kerülhet a Samsung első hajlítható kijelzős okostelefonja, a Galaxy Fold. Bár az újdonság elsőként az Egyesült Államokban debütált volna április végén, először a gyártó anyaországában, Dél-Koreában tehetik rá a kezüket a készülékre azok, akik bármekkora összeget hajlandóak kifizetni azért, hogy elsőként birtokoljanak valamilyen technológiai újdonságot.

A Galaxy Fold premierjét azután volt kénytelen több hónappal elhalasztani a gyártó, hogy kiderült, a speciális kijelzővel, illetve annak mechanikus részeivel (így elsősorban a zsanérral) komoly problémák jelentkezhetnek már rövid távú használatot követően is. A több neves technológiai oldal által is tapasztalt problémák leginkább az egyedi kialakítású, középen kettéhajtható kijelző kapcsán merültek fel. Több esetben hozzájárult a panel későbbi sérüléséhez, hogy a tesztelők eltávolították a gyárilag felhelyezett kijelzővédő fóliát abban a hitben, hogy az számos más márka készülékeihez hasonlóan csak a szállítás során felmerülő sérülések esetén védi a panelt. Mint kiderült, a fólia a kijelző szerves része, és nem eltávolítható a felhasználó által, erre a Samsung később igyekezett is felhívni a figyelmet.

A koreai gyártó végül júliusban jelentette be, hogy a kezdeti gyermekbetegségeket sikerült kiküszöbölni, így a több ponton áttervezett, megerősített készülék előreláthatóan szeptemberben fog megjelenni. A Samsung szerencséje, hogy a februári Mobile World Congress alkalmával bemutatott Huawei Mate X sem érkezett meg időben, így a cég a kínai versenytárs hasonló koncepciójú, ám eltérő felépítésű hajlítható mobilja előtt piacra dobhatja a Galaxy Foldot, melynek ára az eredeti bejelentésnek megfelelően maradt csaknem 2000 dollár.

A Samsung nem kizárólag a Galaxy Foldot küldi harcba a héten, hiszen a hétvégén szintén megjelenhet a koreai operátoroknál a gyártó első olyan, felső-középkategóriás készüléke, mely 5G-kompatiblitást kínál. A Samsung Galaxy A90 5G specifikációit tekintve alig marad el a csúcskategóriás riválisoktól, így a készülékbe Snapdragon 855 rendszerchip, kiépítéstől függően 6 vagy 8 GB rendszermemória és 128 GB háttértár kerül. A Galaxy A90 5G egy 6,7 hüvelykes, 1080p felbontású panelt kap, beágyazott 32 megapixeles szelfikamerával. A hátlapon egy háromtagú kamerarendszer található, amiből valós képi információkat csak kettő rögzít.

A Galaxy A90 5G-vel az alacsonyabb belépési küszöb révén várhatóan jelentősen nőhet majd a dél-koreai mobilszolgáltatók 5G-s felhasználói bázisa - az országban jelenleg körülbelül kétmillióan mobiloznak 5G-s technológiával.