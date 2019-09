Alvásfigyelést hozhat az új Apple Watch

A 9to5Mac exkluzív értesülései szerint végre a cupertinói vállalat okosórájába is megérkezik a piacon már évek óta megtalálható alvásfigyelő képesség. Az Apple berkein belül Burrito kódnéven futó projekt ugyanis apró, de hasznos extrákkal igyekszik még komfortosabbá tenni az alvásfigyelést, illetve az ébresztést. A publikusan állítólag csak Time in Bed tracking néven érkező funkció a beépített mozgásérzékelőre, a pulzusmérőre, illetve a mikrofonra épít. Az ezekből érkező adatokból az óra képes lesz monitorozni viselője alvásminőségét, amelyhez az Apple egy külön alkalmazást is kínál okosórájára Sleep elnevezéssel. A 9to5Mac szerint az alvással kapcsolatos statisztikákat az iPhone is megjeleníti majd a már ismert Health appban.

Mindez önmagában még nem jelentene túl nagy újdonságot, hisz harmadik féltől származó alkalmazásokkal évek óta megvalósítható szinte ugyanez. Az Apple ezért apró, de hasznos kiegészítésekkel igyekezett növelni a felhasználói élményt, így alacsony akkumulátorszint esetén, még bőven elalvás előtt figyelmeztetni fog a rendszer a töltés esedékességére. Ezzel párhuzamosan elmélyül a Watch és a társított iPhone kapcsolata, amennyiben ugyanis az okosóra úgy érzékeli majd, hogy viselője álomba merült, az iOS automatikusan elnémítja majd a telefonon (is) a hívásokat és az értesítéseket. Az ébresztésnél ugyancsak összedolgozhat a két eszköz, alapértelmezetten ugyanis az óra ébreszt majd egy éberebb szakaszban hanggal és/vagy rezgéssel, amennyiben viszont a szenzorok szerint ez nem vezet eredményre, az iPhone is rázendít majd.

Az egyelőre nem világos, hogy mindehhez milyen hardveres fejlesztéseket eszközölt az Apple. A felsorolt szenzorok ugyanis már a korábbi generációkban is jelen vannak, így elméletileg a Series 4-gyel vagy akár az azt megelőző modellekkel is kivitelezhető lenne az alvásfigyelés. A cupertinói vállalat vélhetően a hardveres fejlesztésektől függetlenül köti majd a legújabb modellhez a funkciót, remélve, hogy ezzel még szélesebb vásárlókör számára teszi vonzóvá az Apple Watch-ot.

A Beddittel ágyazott meg

Már közel kettő és fél éve sejteni lehetett, hogy több tucat más fejlesztőcég után az Apple is nyit fog az alvásfigyelés felé. A vállalat még 2017 májusában jelentette be, hogy, felvásárolja az alváskövető szoftverekkel és hardverekkel foglalkozó finn Bedditet. A Beddit alkalmazása 2015-ben tűnt fel az Apple alkalmazásboltjában, és mivel a cupertinói cég rendszeresen nyomon követi a Store analitikáját különféle adatok szerint, ezért felfigyelhetett az alváskövető termékek meredeken növekvő népszerűségére. Az akvizícióval kész termékek mellett szellemi tulajdont, nem utolsó sorban pedig a Beddit által gyűjtött értékes adatokat is megszerezte a cég, amelyeknek fontos szerepük lehetett a küszöbön álló funkció kifejlesztésében.