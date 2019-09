Piszkozatokkal frissül a Skype

A Skype asztali és mobilos felületeit is frissítette a Microsoft, a vállalat több új, a produktivitást segíteni hivatott funkciót is bejelentett. A frissítés a mobilos kliensek mellett a Windows 10, macOS és Linux felhasználók számára is hoz újításokat.

Mobilon a cég elsőként egy új, piszkozat funkcióval bővít, amellyel a bepötyögni már elkezdett, de végül el nem küldött üzenetek tárolhatók. A megoldással, ha a felhasználó valamiért nem küld el egy már begépelt üzenetet és kilép az alkalmazásból, az app menti a szövegkezdeményt, amely a következő megnyitáskor a hozzá tartozó beviteli mezőben ismét megjelenik - ahogy az email szolgáltatásoknál is megszokhattuk. Az üzenetekhez emellett már könyvjelzők is rendelhetők, azokra mobilon hosszan nyomva, asztali felületen pedig a jobb egérgombbal kattintva hozható elő az új funkció, amellyel egy külön könyvjelzőgyűjteménybe menthető el a kívánt tartalom.

Emellett a továbbított médiatartalmakhoz már előnézeti kép is érkezik a legújabb frissítéssel, így az üzenetküldő panelen lehetőség van még egyszer végigfutni a csatolni kívánt fotókat és videókat, hogy biztosan a megfelelő képeket továbbíthassa a felhasználó, illetve leírást is lehet hozzájuk egyazon üzenetben mellékelni. A megoldással a cég igyekszik behozni lemaradását a rivális üzenetküldő szolgáltatások mögött, sok konkurensnél ugyanis már jó ideje akad hasonló funkció. Az egy csokorban elküldött képek-videók új megjelenést is kapnak, azokat a frissített Skype már egy kombinált albumban dobja fel a beszélgetésekben - ezekre kattintva az adott galéria akár teljes kijelzőn végig is lapozható.

A Windows 10 alatt már korábban bemutatkozott osztott ablakos kialakítás is terjeszkedik, a megoldás már macOS és Linux platformokon is igénybe vehető. Segítségével külön ablakban jeleníthető meg az ismerősök listája, illetve szintén önálló ablakot kaphatnak az egyes beszélgetések is. A Skype legújabb kiadása már valamennyi támogatott platformon használatba vehető.