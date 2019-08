Ezt hozhatják az idei új iPhone-ok

A magazin megerősítette a korábbi pletykákat, melyek szerint az idei készülékek elsősorban a hátlapi kamera, vagyis a fotós és videós képességek szempontjából hoznak jelentős előrelépéseket. Ezt szerényebb újításokkal egészítette ki az Apple, így megjelenik a kétirányú vezeték nélküli töltés, javul az ütés- és a vízállóság, fejlődik a Face ID, valamint a kijelzőpanel és processzor is változik.

Mark Gurman, a Bloomberg jellemzően jól értesült újságírója megerősíti a korábbi pletykákat, melyek szerint az iPhone Xs-t és Xs Maxot váltó csúcsmodellek az iPadekhez hasonlóan Pro jelöléssel kerülnek piacra. Gurman szerint ugyanakkor a megkülönböztető jelzés mindössze a kamera képességében merül majd ki, amely bizonyos androidos csúcsmodellekhez hasonlóan három optikából áll. A harmadik egység egy ultraszéles látószögű lencsével dolgozik majd, amely az általánosan jobb képminőség mellett új lehetőségeket is kínál majd.

Fotózásnál zoomtól függetlenül mindhárom kamerát elsüti majd a készülék, amely lehetőséget ad utólagos korrekciókra. Abban az esetben, ha egy részlet egyszeres zoomnál véletlenül kicsúszott volna a képből, az ultraszéles látószögű felvételnek hála korrigálni lehet a végeredményt. Az állóképek mellett a videós rész is javul, amely a jelenleginél jobb minőséget és lényegesen több beállítási lehetőséget kínál majd.

A kétirányú vezeték nélküli töltés csak az Apple kínálatában számít újnak, a Huawei ugyanis már tavaly ellőtte a funkciót, amit idén a Samsung is követett. A cupertinói cég várhatóan az Apple Watch és az AirPods mellé vonultatja fel a lehetőséget, melynek hála nem kell többé külön kábelt hurcolni a drága kiegészítők töltéséhez. Gurmanék szerint a lassan két éve bemutatott Face ID is javul, amely szélesebb látómezejének hála nagyobb eséllyel, gyorsabban azonosítja majd fel a tulajdonost. Az arcfelismerésen alapuló technológia első verzióját eddig számos kritika érte, az ugyanis bizonyos esetekben a Touch ID-nál rosszabb felhasználói élményt nyújt.

A Bloomberg cikke szerint az OLED kijelzőn is változtatott az Apple. Az új panelből már hiányzik a nyomásérzékeny réteg. Ezzel az iPhone 6s-nél bemutatott 3D Touch támogatásának búcsút int az Apple, helyére pedig az iPhone Xr-nél megismert Haptic Touch érkezik. Arról egyelőre nincs információ, hogy az új kijelzőpanel hoz-e bármilyen előrelépést, azonban a korábbi komponens rendkívül magas fogyasztását és a 60 hertzben maximalizált képfrissítését tekintve itt is lenne még hova előrelépni.

Szokás szerint fejlődik a processzor is, az A13-as modellbe egy újabb koprocesszor kerül. Gurmanék szerint az AMX bizonyos matematikai műveletek gyorsításáért felel majd, amivel az Apple a gépi látás és a kiterjesztett valóság hatékonyabb végrehajtásának ágyaz meg. Végül, de nem utolsó sorban a különféle fizikai behatásokat is jobban viseli majd az új széria, amely állítólag nehezebben törik össze, illetve a vizet is jobban viseli. Bár az Apple szerint az Iphone Xs 2 méteres mélységig 30 percen át bírja a folyadékot, a felhasználói tapasztalatok szerint ennél lényegesen kevesebb is elég a garanciavesztéssel járó beázáshoz, azaz itt is van még hova fejlődni.