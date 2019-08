Kelet-európai huawei-leány is tiltólistára került

Augusztus 19-én további 46, a Huawei Technologies érdekeltségi körébe/tulajdonába tartozó kínai vagy külföldi vállalkozás került rá az amerikai kereskedelmi minisztérium által fenntartott úgynevezett Entity List-re, vagyis arra a listára, mely az Egyesült Államok nemzetbiztonsági érdekeit közvetlen vagy közvetett módon veszélyeztető személyeket és szervezeteket tartalmazza. Az ugyanezen a napon lejáró, a listára kerüléssel együtt járó exporttilalom alóli ideiglenes felmentést biztosító, májusban kiadott általános kereskedelmi engedélyt ugyanakkor további 90 nappal meghosszabbította a minisztérium, vagyis az Egyesült Államokban működő technológiai cégek - szigorúbb keretek közt - továbbra is üzletelhetnek az érintett vállalkozásokkal.

Kelet-Európát is elérte

Az új lista ezúttal is tartalmaz uniós tagállamokban működő Huawei leányvállalatokat, így felkerült az Entity List-re többek közt a kínai cég dán, francia, olasz, svéd, angol és portugál leányvállalata, illetve a kelet-európai régióból elsőként a romániai fiókcég. A mostani bővítéssel együtt az anyacég mellett a Huawei Technologies több mint 100 leányvállalata szerepel az ominózus listán, a legnagyobb piacokon működő fiókcégek mostanra kivétel nélkül az Entity List-re kerültek.

Pedig július közepén még úgy tűnt, pár héten belül megkaphatják a zöld jelzést a Huawei Technologies amerikai beszállítói az illetékes minisztériumtól, így a Trump-adminisztráció által májusban bevezetett exporttilalmi intézkedések enyhülhetnek. A Reuters akkori értesülései szerint az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériuma még júliusban megkezdte volna az ideiglenes, határozatlan idejű kereskedelmi licencek kiadását a Huawei-jel kapcsolatban álló helyi érdekeltségű cégek számára.

A Huawei és partnerei számára július elején lebegtette meg maga az elnök, hogy a kínai óriás hamarosan újra vásárolhat majd amerikai cégektől, így egyebek mellett a Google Android rendszerét és ökoszisztémáját is megőrizheti okostelefonjain. Az USA elnöki rendeletének értelmében, idén májusban érvénybe lépett tiltás eltörlését Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke a hónap elején zajlott G20 csúcstalálkozón jelentette be Oszakában. Ahogy Trump fogalmazott, a szankciók feloldása a "súlyos nemzetbiztonsági problémát nem hordozó" termékekre vonatkozik, ebbe az első értesülések szerint az okostelefonos üzletágat érintő hardver- és szoftverkomponensek is beletartoznak.

Az elnök nyilatkozatát egy csaknem két hétig tartó bizonytalan időszak követte, júliusra viszont biztossá vált, hogy a Huawei ugyan továbbra is marad tiltólistán, de a vele kapcsolatban álló amerikai cégek kérelem alapján kaphatnak felmentést a lista alapján rájuk vonatkoztatott megkötések alól. Márpedig a kínai cég legnagyobb amerikai beszállítóinak elemi érdeke, hogy újra kereskedhessen a Huawei-jel, amit jól tükröz többek közt az is, hogy az érintett amerikai cégek részvényárfolyamát az exporttilalommal kapcsolatos hírek hogyan rángatják.

Politikai motivációk

A lista augusztusi kibővítése kapcsán korábbi álláspontját ismételve megszólalt a Huawei is, mely igazságtalannak és a szabadpiaci verseny alapelveivel ellentétesnek nevezte az újabb intézkedést: "Nyilvánvaló, hogy a döntés mögött politikai motivációk állnak, melyek nincsenek összefüggésben a nemzetbiztonsággal. (...) A vállalat ezúton felszólítja az Egyesült Államok kormányát, hogy hagyjon fel a hónapok óta tartó igazságtalan eljárással, és távolítsa el a Huawei-t az Entity List-ről. A Temporary General License, vagyis a Huawei-re vonatkozó felfüggesztés meghosszabbítása nem változtat azon a tényen, hogy a vállalatot igazságtalan intézkedések sorozata éri. A tegnapi döntés nem lesz számottevő hatással a Huawei üzleti tevékenységére, a vállalat továbbra is arra összpontosít, hogy a lehető legjobb minőségű termékeket és szolgáltatásokat biztosítsa fogyasztói számára világszerte" - szerepel a cég állásfoglalásában.

Az Entity List bővítése (egyelőre) nem érinti a Huawei magyarországi operációját, dacára annak, hogy a kínai cég az egész európai térséget ellátó logisztikai és gyártóközpontot egyaránt fenntart hazánkban.