Okostévén debütál a Huawei Harmony OS rendszere

Máris lehullt a lepel a Huawei Harmony OS rendszerét futtató első készülékről, a vállalat nem sokkal a szoftver rajtja után bemutatta Honor Vision Pro okostévéjét, amelyen az ugyancsak frissen bejelentett operációs rendszer debütál - ezzel pedig a gyártó a televíziók piacán is elkezdi megvetni a lábát.

A készülék, ahogy nevéből is kiderül, nem közvetlenül a Huawei brand alatt rajtol, a gyártó fiatalokat célzó Honor almárkájának címkéjét viseli. Ennek több oka is lehet, egyrészt a cég vélhetően a Honor vásárlóközönség nyitottságára próbál támaszkodni az új rendszerrel - másrészt pedig arra is jó az esély, hogy a friss szoftver esetleges gyermekbetegségeit igyekszik elszigetelni a fő márkanévtől.

Maga készülék egy 55 hüvelykes 4K tévé, amelyben a 16:9-es, 60 hertzes IPS panel 178 fokos betekintési szöget, valamint 400 nites maximális fényerőt produkál. A legvékonyabb pontján 6,9 milliméteres tévé érdekessége, hogy a gyártó felugró kamerával szerelte fel: a Full HD kamerát egy motoros mechanika bújtatja elő a tévé tetejéből, akárcsak több okostelefon modell esetében, ha például videóhívást indítanánk - a GSMArena szerint továbbá a szenzor mozgáskövetésre és -felismerésre, illetve arcfelismerésre is képes.

A Honor Vision Próban a vállalat Honghu 818 névre keresztelt processzora dolgozik. A lapka két Cotex-A73, két Cortex-A53 magot tartalmaz, egy Mali-G51 GPU-val kiegészítve. A chip a HDR mellett olyan képfeldolgozó technológiákat támogat, mint a MEMC (Motion Estimation and Motion Compensation), a dinamikus kontrasztarányt javító Local Dimming és DCI (Dynamic Contrast Improvement), a zajcsökkentést célzó Noise Reduction vagy a szebb színmegjelenítéshez használt Auto Color Management. A fedélzeten a már említett Harmony OS fut, illetve az eszköz a vállalat saját IoT ökoszisztémáját, HiLinket is támogatja, így egy sor okosotthon-kiegészítő és egyéb IoT eszköz is vezérelhető róla.

A Honor Vision Pro mellett a gyártó egy mezei Honor Vision variánst is elérhetővé tesz, ez lényegében ugyanazokat a képességeket vonultatja fel, mint a Pro címkés kiadás, leszámítva a felugró kamerát, illetve hat helyett csak négy 10 wattos hangsugárzót találunk az eszközben - valamint a tárhely is kisebb, míg a Vision Pro 32 gigbájt tárterületből gazdálkodhat, addig a sima Vision tulajdonosainak 16 gigabájttal kell beérnie. A készülékek Kínában már ezen a héten megvásárolhatók lesznek, a Honor Vision Pro esetében mintegy 680, a Honor Visionnál 530 dollárnak megfelelő összegért.

Nyugati piacokon a készülékre úgy tűnik belátható időn belül nem számíthatunk, a Huawei első körben kimondottan a hazai piacon igyekszik kiforrottá csiszolni Harmony OS rendszerét, a cég így valószínűleg csak az esetlegesen felmerülő kezdeti problémák javítása után kezd majd terjeszkedni a rendszert futtató termékekkel, mikor már magabiztos lehet annak stabil működése kapcsán.