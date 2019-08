Kipróbáltuk: Dell Latitude 7424 Rugged Extreme

A legtöbb notebook manapság kényelmesen elfér egy vékony kézitáskában, sőt mellette egy sor dokumentumnak, vagy épp az egyre nélkülözhetetlenebb "dongle" vagy átalakító-gombolyagoknak is bőségesen marad hely. Továbbra is akadnak azonban laptopok, amelyek önmagukban vetekednek egy aktatáska dimenzióival - a fogantyút is beleértve. Ilyen a Dell Latitude 7424 Rugged Extreme is, a masszív kialakítás azonban az eszköznél, ahogy az ismert mondás is szól, "nem bug, hanem feature": a készüléket ugyanis a gyártó, nevéből is sejthetően szélsőséges körülmények közé szánja, ahol a nyári tűző napnak, vagy épp fagyos időjárásnak, de adott esetben még a markolókanálból kihulló törmeléknek is ellenállnia kell.

Bizalomgerjesztő páncélzat

Az eszközt kézbe véve gyorsan egyértelművé válik, hogy nem csak a látványt szolgálja a vaskos, 51,3 milliméteres készülékház - a maga közel 3,5 kilós tömegével az nem csak a notebookot védi, de a felhasználó önvédelmi célra is könnyen bevetheti a gépet. A leesésektől a sarkokon vaskos gumiütközők óvják a laptopot, amelyek minden oldalon biztosítanak annyi eltartást, hogy maga a gépház eséseknél se érjen le a földre.

Az valószínűleg már ránézésre egyértelmű, hogy az eszközt rendkívül masszívan összerakták, a kijelző alatti zsanérok stabilan tartanak, a több mint öt centiméteres vastagsághoz közelítő ház pedig sehol nem hajlik-recseg, mint sok konzumer készülék. A ház elején lévő vastag fogantyúval a gép egyszerűen hordozható, ám ha a szállításnál helyet kell spórolni, ez a rész eltávolítható a notebookról.

Az eszköz oldalain bőséges csatlakozómennyiséget találunk, amelyet reteszekkel rögzíthető zárófedelek védenek a portól vagy az esetleg ráfröccsenő víztől. Az aljzatok védelmét a gyártó nem bízta a véletlenre, az ajtók reteszei nagyon masszívan tartanak, határozott mozdulatra csúsznak csak el, és engedik kinyílni az egyébként a házhoz hasonlóan kifejezetten vaskos védőajtókat.

Ezek mögött a készülék bal oldalán két USB 3.0 aljzatot és egy fejhallgató jacket is találunk, illetve egy USB-C csatlakozót is - noha ez utóbbi mögé sajnos nem került Thunderbolt támogatás, ami fájdalmas hiányosság a mostoha körülmények közé szánt, de egyértelműen prémium notebooknál. A jobb oldalra Blu-ray meghajtó, SmartCard olvasó, még egy USB 3.0 port és kivehető SATA tárolófoglalat is jutott, míg a hátoldalon két Ethernet, egy VGA, és egy HDMI, sőt egy soros port is helyet kapott, valamint itt található a töltőcsatlakozó is. A gép az alján lévő csatlakozónak hála az eszköz a terepmunka után az irodában dokkolóban is használható.

A kijelzőt övező keretre is jutott a gumiütközőkből, amelyek összecsukott állapotban is eltartják a panelt a gép alsó felétől, így még egy fájdalmasabb esés során is védve a képernyőt. A kialakítás másik előnye, hogy a billentyűzet egyáltalán nem ér a kijelzőhöz, így nem is hagy nyomot rajta. A panel fölött figyelő webkamera fölé a por és az illetéktelen hozzáférések elleni utolsó védvonalként egy elhúzható takaróreteszt is elhelyezett a gyártó.

Közel két méteres esést is túlél, majd egész nap dolgozik

A notebook páncélzata hivatalosan IP65, illetve MIL-SPEC-810G besorolást kapott, azaz kikapcsolt állapotban több mint 1,8 méteres esést is kibír betonon elhelyezett furnérlemezre vagy ahhoz hasonló felületre, de még bekapcsolva sem lesz baja 90 centis eséstől, ugyanilyen körülmények között. A gép emellett teljes mértékben ellenáll a pornak, illetve kisnyomású vízsugár sem tesz kárt benne. A kategóriában elvárható módon a gép szélsőséges időjárási körülményekkel is megbirkózik, akár -29 Celsius fokban is használható, ha pedig a bevetés épp melegebb éghajlaton zajlik, akár 63 fokban is működőképes marad.

Ami a kijelzőt illeti a 14 hüvelykes érintésérzékeny panel Full HD felbontású, és természetesen matt borítást kapott. Utóbbi kialakítást sokan irodai körülmények között is preferálják a fényes-csillogós kivitellel szemben, a szabadban, erős napsütésben pedig szinte nélkülözhetetlen. A panel a hasonló környezeti viszonyok leküzdéséhez derekas fényerőt is produkál, az akár egészen 1000 nitig csavarható fel. A képernyővel ráadásul nyugodtan bánhatunk kesztyűs kézzel az a tapogatást munkáskesztyűben is gond nélkül érzékeli, akárcsak a billentyűzet alatt található touchpad. Ha pedig precízebb mozdulatokra lenne szükség, a géphez rugalmas kábellel rögzített érintőceruzával is használhatjuk mind a kijelzőt, mind a touchpadet. Utóbbi esetében persze nem érdemes művészi szintű precizitásra számítani, érződik, hogy az érintőfelületet munkáskezek alá tervezték, ugyanakkor kis megszokás után gond nélkül használható az eszköz és a multitouch gesztusokat is kezeli, akár kesztyűben is.

A klaviatúrán pötyögés már nehézkesebb kesztyűben, ehhez lehetnének valamivel nagyobbak a billentyűk, vagy épp szélesebb a klaviatúra - ugyanakkor ha nem a legmasszívabb hazmat ruhát viseljük ez sem kivitelezhetetlen feladat, bár gépelési sebességrekordot valószínűleg kevesen döntenek majd vele. A billentyűzet háttérvilágítást is kapott, ha éjszaka a lövészárokban épp nem lenne elég a monitor, illetve a torkolattűz fénye.

A masszív készülékház alján mindjárt két, cserélhető akkumulátornak is jut hely, így az adott munkamenet megszakítása nélkül lehet új telepet illeszteni a notebookba akkor is, ha épp nincs a közelben konnektor. Az akkumulátorok állapotát a Windows 10 saját tálcaikonja és kapcsolódó menüje mellett a Dell Power Manager alkalmazás felületén részletesen követhetjük, illetve ugyanitt lehetőség van különböző fogyasztási profilok beállítására is, attól függően hogy inkább az energiatakarékos működésre vagy épp a nagyobb teljesítményre van igény. A két teleppel ugyanakkor nem kell félteni a gépet, ha nem kell a túlságosan feltekerni a panel fényerejét, a notebook böngészés és dokumentumszerkesztés mellett kényelmesen elzakatol egész nap, bőven tíz óra feletti üzemidőt produkálva - a munkamenet ideje pedig a magunkkal vitt plusz telepek számától függően, megszakítás nélkül növelhető.

A mindennapi feladatokkal, így a böngészéssel, JavaScript-nehéz weboldalakkal, a lapseregeket felvonultató böngészővel a gép bármilyen nehézség nélkül megbirkózott, a 16 gigabájt RAM és a négymagos Intel Core i5-8350U is jól vette a kanyarokat, a dedikált AMD Radeon RX 540 GPU-nak hála pedig akár néhány kevésbé erőforrás igényes játékot is ráereszthetünk a gépre némi plusz lőgyakorlat gyanánt, persze csak szerényebb grafikus beállítások mellett. A gép tehát kívül belül bírja a strapát - a megbízhatóság pedig azért is fontos, mert a notebook karbantartása nem egyszerű feladat, csak az alsó panelen 21 csavart számoltunk össze.

A készülék tehát viszontagságos körülmények között is probléma nélkül bevethető, persze az extra védettségért mélyen a zsebünkbe kell nyúlni, a Core i5-ös konfiguráció indulóára ugyanis nettó 3500 dollár. Persze ezt az esetek túlnyomó többségében valószínűleg nem az utcáról betérő vásárlók fogják kicsengetni, sokkal inkább a vállalati, netán katonai beszerzések felelőseinek izzadhat miatta a tenyere.