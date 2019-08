Nyugdíjasoknak is kínál viselhető eszközt a Vodafone

A gyerekfelügyeleti eszközök után immár kifejezetten az idősebb korosztály számára is árul viselhető, mobilhálózatra csatlakoztatható eszközt a Vodafone. A cég által Senior Okosórának nevezett eszköz a gyermekeknek szánt Kid Gyerekórához hasonlóan inkább felügyeleti célt szolgál, bár éppúgy indíthatók és fogadhatók vele telefonhívások, mint a gyerekeknek szánt kiadással.

A PS-Watch megoldására épülő karóra távoli felügyeleti eszközök széles tárházát nyújtja, így a szülőkért, nagyszülőkért aggódók egy alkalmazáson keresztül akár folyamatosan nyomon követhetik a nagyi mozgását, vérnyomását vagy éppen pulzusát, ha pedig baj van, a megadott személyek automatikus értesítést kapnak. Maga az óra egyébként meglehetősen puritán felépítésű, a 96x64 pixeles monokróm kijelzőn gyakorlatilag csak szöveg jeleníthető meg, a 40 gramm tömegű óra beépített akkumulátora pedig a gyártói specifikációk szerint 2-3 napig bírja egy feltöltéssel. Az IP66 védettségi szintnek megfelelő, vízálló karórába nanoSIM-et lehet helyezni, a beépített rádiós egység kizárólag 2G-s hálózatokra képes csatlakozni.

A viselő maga is kezdeményezhet vészhívást a karórával, ehhez az előlapon jól láthatóan elhelyezett SOS gombot kell megnyomni - fontos, hogy a karóra ilyenkor nem a 112-t hívja, hanem előre meghatározott sorrendben próbálja végighívni a beállított telefonszámokat, ezzel párhuzamosan előre meghatározott szövegű e-mailt is küld a beállított címekre. Az órához 2000 forintos hamarosan elérhető lesz egy prémium call center szolgáltatás is, ezt azonban nem a Vodafone biztosítja, hanem a platform üzemeltetője.

A Senior Okosórák a mobilkommunikációhoz a Vodafone hálózatát használják, az eszköz mellé - akárcsak a Kid Gyerekóránál - speciális, kifejezetten erre a célra kialakított díjcsomagot kínál a szolgáltató, korlátlan családon belüli beszélgetéssel, 100 perc vagy SMS belföldi forgalommal és 500 megabájtnyi adatkerettel (ez gyakorlatilag csak a beépített funkciók működéséhez használatos technikai keret), havi 1990 forintért cserébe, 24 hónapos hűségszerződéssel. Ehhez jöhet még az óra árának havi 1000 forintos törlesztése a vásárlástól számított 21 hónapig.