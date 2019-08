Ismerős navigációval érkezik a Samsung Galaxy Watch Active 2

Egy-két nap és megérkezik a Samsung Galaxy Note széria idei generációja, a gyártó azonban az csúcstelefon bemutatkozását megelőző napokra is betárazott új készülékekből: nemrég a Galaxy Tab S6 táblagépről rántotta le a leplet, most pedig legfrissebb okosóráját, a Galaxy Watch Active 2-t jelentette be. A két méretben érkező készülék LTE-képes verziót is kap, és a széria egyik közkedvelt, ám korábban kivezetett funkcióját is - majdnem - visszahozza. Az okosóra nevéhez hűen a fitneszfunkciókra helyezi a hangsúlyt, ugyanakkor minden más, a termékkategóriában manapság kötelező képességet is megkap.

Szimulált tekergetés

A Galaxy Watch Active 2 kétféle kivitelben, 44 és 40 milliméteres átmérővel lesz elérhető, ezen belül pedig a vásárlók alumínium és rozsdamentes acél készülékházak közül választhatnak. Előbbihez egy 20 milliméteres szilikon, utóbbihoz hasonló méretű bőr óraszíj párosul, ezek természetesen igény szerint cserélhetők.

A Samsung okosóráinak egyik közkedvelt megoldása volt a funkciók közötti navigációra szolgáló, forgatható kijelzőkeret. A kerek panelt övező, forgatható gyűrűt azonban a cég az utóbbi modelleknél kivezette, annak ellenére, hogy az jó eséllyel pályázott az okosórák kezelésének legkényelmesebb megoldásának címére. A gyűrű tekergetése közben a felhasználó ujja ugyanis nem takarta ki a kijelzőt, illetve annak működése is sokkal inkább adta magát, mint az oldalt elhelyezett gomboké vagy akár az Apple okosóráiról ismert, "korona" tekerőgombé.

A legújabb Galaxy Watch-csal azonban a gyűrű visszatér, noha nem eredeti formájában: a kijelző kerete az új modellben érintésérzékeny, azon körkörösen végigsimítva navigálhatunk az órán, a műveletet pedig rezgőmotoros visszajelzés kíséri. Noha első blikkre még ez a megoldás is visszalépésnek tűnik a ténylegesen eltekerhető kijelzőkerethez képest, a tényleges felhasználói élmény felett majd csak az eszköz kipróbálása után lesz érdemes ítéletet mondani. Jó eséllyel a gyártó azért döntött az eredeti gyűrű kivezetése, illetve az új kialakítás mellett, hogy minimalizálja a meghibásodások kockázatát növelő mozgó alkatrészek számát, illetve jó eséllyel a forgatásról gondoskodó mechanika a gyártási költségeket is számottevően emelte. Mindenesetre úgy tűnik, a cég azért igyekszik hallgatni a felhasználói visszajelzésekre, és a közkedvelt navigációs megoldást legalább valamilyen formában visszahozni.

Az EKG-ra sem kell tovább várni

Ami a készülék specifikációit illeti, a panel mindkét méretnél Super AMOLED, 360x360 pixel felbontással. Az Galaxy Watch Acitve 2-ben egy Exynos 9110 processzor dolgozik, két darab, 1,15 gigahertzes Cortex-A53 maggal, 4 gigabájt belső tárhely és 1,5 gigabájt RAM társaságában. Az órából LTE-képes verzió is elérhető lesz, amelyről hívások fogadhatók és indíthatók is. A kisebb kiadásban egy 247 mAh, a nagyobb kijelzője mögött egy 340 mAh kapacitású akkut találunk. Mindezt a gyártó egy IP68 besorolású házba csomagolta, azaz az óra víz alatt, 1-3 méter között fél órán keresztül folyamatosan használható, tehát akár úszni is magunkkal vihetjük.

A fitneszfunkciók, ahogy fentebb is szó volt róla, kiemelt szerepet kapnak, az optikai pulzusmérő már nyolc LED-et használ a pontosabb és gyorsabb mérésekhez - fontosabb azonban, hogy az óra EKG szenzort is kapott, a még precízebb eredményekhez. Szoftveroldalon a Samsung viselhető eszközeiről jól ismert Tizent találjuk, One UI felülettel, és automatikus mozgásfelismeréssel. Az óra hétféle edzésformát képes magától felismerni, manuálisan pedig 39 opció közül lehet válogatni - és természetesen a Samsung Health egészség- és fitneszapp is ott van az eszközön. Mindezeken túl a készülék alvás- és stresszkövetési funkciókkal is kiegészül.

A frissen bejelentett okosóra idén ősszel kerül a boltokba, Magyarországon szeptember 20-tól lesz megvásárolható, míg a nagyobb változat bruttó 125 ezer forintos árcédulát kap. Acél ház esetében az ár 125 és 135 ezer forint környékén alakul.