Radart ültet a Google a Pixel 4 kijelzője fölé

Szokásától eltérően már nyáron elárult egy sor részletet várhatóan idén ősszel érkező, új Pixel okostelefonjairól a Google, többek között azt is, milyen szenzoroknak ad otthont a néhány hete "kiszivárgott" képeken is látható, vaskos perem a kijelző fölött - noha sokan még extra érzékelők nélkül is a testesebb kávákat preferálják a notch-okkal szemben.

A felső káva visszahozása mellett ugyanakkor nem esztétikai okokból döntött a Google, az ugyanis a hangszóró és előlapi kamerák mellett a cég Soli szenzorát is elszállásolja. A név sokaknak már ismerős lehet, az érzékelőt a cég kísérleti technológiákkal foglalkozó ATAP (Advanced Technology and Projects Group) divíziója már 2015-ben felvillantotta. Lényegében egy apró radarról van szó, amely az 57-64 gigahertzes sávban működik és másodpercenként akár 10 ezerszer is le tudja olvasni környezetét, amelyről így rendkívül pontos, térbeli képet tud alkotni. A megoldás kapcsán a cég már négy éve is arról beszélt, az az egészen finom gesztusokat is képes felismerni, például egy csettintő mozdulatot vagy a hüvelyk és mutatóujj összedörzsölését - persze az eszköz közvetlen közelében.

Arról a cég egyelőre nem beszélt, a szenzor pontosan milyen messzire lát el, az viszont már tudható, hogy az a Pixelek új Motion Sense funkcióinak hivatott megágyazni, azaz a telefon érintése nélküli gesztusvezérlésnek. Utóbbival a Google szerint lehetőség lesz egy-egy kézmozdulattal a váltani az épp lejátszott zeneszámok között, ébresztőket némítani, vagy épp hívásokat fogadni vagy elutasítani.

Hasonló funkciókat persze már más gyártóktól is láthattunk, többek között az LG G8 okostelefonjában is, noha ott a kamera figyelte a kézmozgást - egyelőre kérdéses, mennyivel lesz vonzóbb és hasznosabb a Google radaros koncepciója, főleg miután az eddigi megoldások után nem kapkodtak a felhasználók. De a Soli képességeit a cég a telefon feloldásához is beveti: a szenzor a Google ígérete szerint az arcfelismerést teszi majd kényelmesebbé, az már a telefon kézbevételekor bekapcsolja a szükséges kamerákat - igaz hasonló megoldást is láttunk már, egyszerűen a telefon giroszkópjára-gyorsulásmérőjére építve.

Az arcfelismerés mindenesetre a vállalat szerint rendkívül gördülékeny lesz, az az Apple-től is ismert infravörös pontprojektoros eljárásra épít majd, és a telefont bármilyen pozícióban, akár fejjel lefelé tartva is képes lesz felismerni a felhasználót. Az arcfelismeréshez használt érzékeny adatok továbbá a Google szerint soha nem hagyják el a készüléket, azok feldolgozása teljes mértékben helyben történik, tárolásukról pedig a vállalat Titan M biztonsági chipje gondoskodik. Ugyanígy a Soli szenzorokból begyűjtött adatok is végig a telefonon maradnak, a vállalat azt ígéri, azt semmilyen más szolgáltatásával nem osztja meg.

A vaskos felső peremre az arcfelismeréshez használt, mindjárt két infravörös kamerán, egy projektoron, valamint villanófényen kívül tehát a Soli szenzort, egy fényérzékelőt, hangszórót és egy darab előlapi kamerát is bezsúfolt a keresőóriás - utóbbi felbontása és egyéb paraméterei egyelőre ismeretlenek.

A Pixel 4 nagy első dobása tehát a Soli érzékelő, amelynek képességei a Google ígérete szerint későbbiekben folyamatosan bővülnek majd. Egyelőre ugyanakkor nem csak a szenzor pontos képességpalettája mellett van kérdőjel, de az sem világos, hogy az mely régiókban lesz elérhető. A Google kapcsolódó blogposztja szerint ugyanis a Motion Sense funkció a "kiválasztott Pixel-országokban" lesz használható, vagyis úgy tűnik, egyes helyeken a gesztusvezérlés hiányzik majd a készülékekből. Az Ars Technica szerint szabályozói akadályok gátolják a technológia terjedését, elsősorban a Soli által használt frekvenciasáv engedélyeztetése okoz problémákat a különböző hatóságoknál - az Egyesült Államokban a cégnek külön ki kellett harcolnia, hogy az FCC lazítson a tartományra vonatkozó megkötéseken.