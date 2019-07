Nem állította meg a Huawei növekedését az USA az év első felében

Az Egyesült Államok májusban kirótt szankcióinak dacára növekedési pályán tudott maradni a Huawei az idei év első felében, noha a kínai óriás megérezte az amerikai elnöki rendelet hatásait. A vállalat mindenesetre az év első két negyedében így is tempós növekedést mutatott, frissen közzétett pénzügyi jelentése szerint az időszakban 23,2 százalékkal tudta éves szinten növelni bevételét, ami így közel 58,3 milliárd dollárnak megfelelő összegre hízott. Ez azt jelenti, hogy ahogy a Reuters is rámutat, még az USA szankciói mellett is nagyobb gyarapodást produkált a vállalat, mint egy évvel korábban, akkor az érték 15 százalék volt.

A május 16-án bejelentett, nemzetbiztonsági okokra hivatkozva meghozott szankciók kapcsán az Egyesült Államok az utóbbi időben egyre inkább megenyhülni látszik: először egy 90 napos haladékkal lazított a korlátozásokon, majd nemrég azok számottevő is mérséklését is bejelentette, noha az ügy végkimenetele még mindig kérdéses. Ennek megfelelően, bár a növekedés továbbra is megmaradt, a cég a következőkben komoly befektetéseket szán a stabil ellátási lánc megőrzésére, beleértve a gyártáshoz szükséges alapanyagokat, komponenseket és emberi erőforrásokat is.

A tiltás ellenére kelendők voltak az okostelefonok

A bevétel oroszlánrészét nem meglepő módon a konzumer divízió hozta, közel 32,1 milliárd dollárnak megfelelő összeggel. A Honor brand zászlaja alatt eladott készülékekkel együtt a Huawei összesen mintegy 118 millió okostelefont értékesített 2019 első felében - az eladások egyenlően oszlottak meg az év első két negyedéve között. A 118 milliós szám 24 százalékos növekedést jelent a megelőző év hasonló időszakához képest, azaz a cég a szegmensben a megszorítások dacára egészséges gyarapodást tudott produkálni.

Érdekesség, hogy a magyar piacra vonatkozóan a cég fogyasztói üzletágának vezetője Lyon Shen a gyártó hazai sajtóeseményén újságírói kérdésre arról beszélt, május után a visszaesés elsősorban a belépő-középszintű eszközök szegmensében volt érezhető, a csúcskategóriának még az amerikai rendelet árnyékában is sikerült megtartania lendületét. A gyártó szerint a PC-k, táblagépek és viselhető eszközök piacain is sikerült növekedési pályán maradni az időszakban.

A teljes bevételből mintegy 21,3 milliárd dollárt hoztak a mobilhálózati üzletág termékei, 4,6 milliárd dollárt pedig a nagyvállalati részleg, amely többek között a cloud, AI, IoT és adatközponti szegmenseket tömöríti. A vállalat szerint fő termékeit az időszakban nem érintette fájdalmasan az Egyesült Államok elnöki rendelete - noha az Intelligent Computing részleg eladásai visszaestek. Az ICT eszközök viszont folytatták a növekedést, beleértve a vezeték nélküli és optikai hálózatokhoz és adatkommunikációhoz kapcsolódó termékeket is, különösen az 5G piacon. Utóbbi szegmensben világszinten továbbra is a Huawei jár az élen, globálisan már 50 kereskedelmi 5G hálózat kiépítésére vonatkozó megállapodást írt alá, illetve 150 ezer bázisállomást szállított le.

Noha a növekedést az USA intézkedései nem állították meg, annak tempóját a gyártó szerint valamelyest visszafogták a konzumer piacon, amit a vállalat a vásárlókkal való szorosabb, illetve közvetlenebb kapcsolattartással igyekszik ellensúlyozni. Ami az év következő szakaszát illeti, ahogy már korábban kitértünk rá, a vállalat komoly befektetéseket tervez, hogy üzletágainak stabilitását megőrizze, idén összesen több mint 17,4 milliárd dollárnak megfelelő összeget fordít kutatás-fejlesztésre. A kínai gyártó mindenesetre a féléves eredmények bejelentésekor valamivel bizakodóbbnak tűnik, mint június közepén, mikor arról beszélt, az Egyesült Államok intézkedései miatt bevételei a következő két évben 30 milliárd dollárral is alulmúlhatják a korábbi előrejelzéseket.