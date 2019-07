Nintendo Switch-re is utat talált az Android

Csak idő kérdése volt, hogy az Android a Nintendo Switch-re is utat találjon: az XDA Developers fórumait frekventáló két fejlesztőnek hála már bárki használatba veheti a rendszert, pontosabban annak az egyedi ROM-os közösségben jól ismert LineageOS variánsát a kézikonzolon. A mutatvány a langer hans és bylaws nicknév alatt alkotó fejlesztőpárosnak köszönhető, akik a LineageOS 15.1-es verzióját igazították a Switch-hez, pontosabban annak még törhető verzióihoz.

Néhányan biztos emlékeznek még rá, hogy a gyártó tavaly nyáron egy új variánst adott ki a konzolból, amely már védelmet élvez egy a hackerek körében népszerű, tetszőleges kódfuttatást lehetővé tevő coldboot sebezhetőség ellen. Miután a hiba a készülékben használt Nvidia Tegra chipek bootROM-jában található, azt a vállalat szoftverfrissítéssel nem tudta orvosolni, vagyis a frissített Switch-kiadást megelőzően eladott példányok továbbra is hackelhetők. Az XDA kapcsolódó cikke szerint egyébként jellemzően a tavaly július előtt értékesített modellekkel érdemes próbálkozni.

A nem hivatalos Android port a rendszer összes alapfunkcióját hozza, sőt, a Google szolgáltatások is telepíthetők rá, a Tegra alapoknak hála pedig a natív Nvidia Shield alkalmazásokat is támogatja a készülék. Ez azt jelenti, hogy többek között a Half-Life és a Portal is játszható rajta, de még a GeForce Now streaming szolgáltatás bétája is. Az XDA szerint a LineageOS 15.1 a Switch védjegyének számító Joycon kontrollereket, illetve a Nintendo Pro Controllert is kezeli, dokkolt állapotban pedig a billentyűzet-egér páros is gond nélkül működik - ebből adódóan az eszköz androiddal is használható mind kézi, mind dokkolt üzemmódban, nagy kijelzőn.

Persze azért ahogy az hasonló portoknál várható, problémák is bőven akadnak, a rendszeren hiányzik a kijelzőtartalmak automatikus elforgatása, illetve az Android Deep Sleep funkciója is, így az akkus üzemidő sem túl fényes, noha pontos értéket egyelőre nem tudni. Ugyancsak zavaró lehet, hogy a Switch saját kijelzője dokkolt üzemmódban sem kapcsol ki, továbbá hogy a rendszer nem észleli, ha az eszközt töltőre helyezik - szerencsére az akku ettől még tölt. Egyes alkalmazásoknál továbbá a Joycon vezérlők működése sem kifogástalan, illetve az érintőkijelző is túl érzékeny lehet, néha már a közvetlenül fölé tartott ujjat is regisztrálja.

A Switch-re csiszolt LineageOS 15.1 a rendszerképet egy SD-kártyára írva, majd azt a konzolba helyezve próbálható ki - ráadásul azt a felhasználók az XDA szerint aránylag biztonságosan meg is tehetik, hiszen a LineageOS érintetlenül hagyja a Switch saját rendszerét. A szükséges rendszerkép elkészítéséhez érdemes felkeresni a fórum kapcsolódó beszélgetését.