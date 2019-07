Kibővítette AMD-re épülő szolgáltatásinak elérhetőségét az AWS

A lépés értelmében M5a és R5a instance-ek már Európában is elérhetőek a Párizsban található adatközpontnak hála. Ezzel párhuzamosan az M5ad, R5ad, valamint a T3a elérhetősége is több régióval bővült mind az AMD, mind pedig a felhasználók örömére. Utóbbiaknak elsősorban a kedvezőbb ár miatt lehet igazán vonzó az AMD-s alternatíva, az instance-ek ára ugyanis egységesen 10 százalékkal alacsonyabb, mint a hasonló inteles verzióké, az Amazon pedig kimondottan olyan feladatok alá pozicionálja ezeket, amelyek "nem használják ki a teljes processzoros kapacitást".

A már említett M5a (általános célú) és R5a (memória-optimalizált) összesen négy új régióban vált elérhetővé, az AWS Europe (Párizs) mellet at US West (San Francisco), Canada (Montréal), valamint az AWS GovCloud (US) adatközpontba telepítette a szükséges 2,5 GHz-es AMD Epyc 7000-es sorozatú processzorokat az Amazon. Az üzleti kritikus felhasználáshoz, valamint web- és alkalmazásszerverekhez is ideális M5ad és R5ad az Asia Pacific (Sydney), Canada (Montréal) and AWS GovCloud (US-West) régiókba érkezett meg. Végül, de nem utolsó sorban a T3a elérhetősége is bővült öt régióval: Asia Pacific (Szöul, Sydney, Tokió), Europe (Párizs, London, Frankfurt), US West (San Francisco), Canada (Montréal) and AWS GovCloud (US). Ezek megkülönböztető jegye a rugalmas CPU teljesítmény, terhelési csúcsok alatt ideiglenesen megnövelhető az instance sebessége.

Az árazás mellett az egyetlen lényeges különbség az inteles verziókhoz képest, hogy az AMD-s gépek valamivel alacsonyabb maximális sávszélességet kínálnak az EBS tárolószolgáltatás felé (3,5 gigabit helyett csak 2,1 gigabitet), a hálózati hozzáférés, a memória és a magok (vCPU) száma azonos. Fontos kihangsúlyozni, hogy instance-ek még az AMD által két éve bemutatott első generációs Epyc processzorokra épülnek. A második generációt valamikor a következő néhány hétben mutathatja be a chiptervező, arról azonban egyelőre nincs konkrét információ, hogy az Amazon indít-e majd erre építve felhős szolgáltatást, és ha igen, mikor.

Az Epyc szerverprocesszorok versenyképességét a nagy felhőszolgáltatók érdeklődése mellett az USA szuperszámítógépes tervei is alátámasztják. Pár hónapja látott napvilágot, hogy az AMD jövőbeni processzoraira és GPU-s gyorsítóira épül az USA eddigi legnagyobb kapacitású szuperszámítógépe, a Frontier. A rendszert a chiptervező és a szuperszámítógépekre specializálódott Cray közösen rakja össze az amerikai "energiaügyi" (valójában inkább atomügyi) minisztérium (Department of Energy, DoE) Oak Ridge National Laboratory intézményének részére. Jelen állás szerint 2021-es átadásakor a Frontier lehet az USA, illetve akár a világ leggyorsabb rendszere, a 1,5 exaflopsos számítási kapacitás ugyanis 50 százalékkal múlhatja felül az ugyancsak 2021-re datált, de Intel processzorokra és GPU-kra épülő Aurorát.