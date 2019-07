Szeptemberben kerül piacra a Galaxy Fold

Hosszú, bizonytalan időszakot követően végre konkrétumokat árult el a Samsung a gyártó első, hajlítható kijelzős okostelefonja, a Galaxy Fold megjelenése kapcsán. A gyártó bejelentette, minden, az első példányoknál tapasztalt gyermekbetegséget sikerült kijavítani, így a mobil szeptemberben kész lehet a piaci premierre. A készüléket eredetileg április végén tervezte a boltokba küldeni a Samsung, ám végül az első tesztpéldányok fiaskói miatt elhalasztották a rajtot Koreában.

A több neves technológiai oldal által is tapasztalt problémák leginkább az egyedi kialakítású, középen kettéhajtható kijelző kapcsán merültek fel. Több esetben hozzájárult a panel későbbi sérüléséhez, hogy a tesztelők eltávolították a gyárilag felhelyezett kijelzővédő fóliát abban a hitben, hogy az számos más márka készülékeihez hasonlóan csak a szállítás során felmerülő sérülések esetén védi a panelt. Mint kiderült, a fólia a kijelző szerves része, és nem eltávolítható a felhasználó által, erre a Samsung később igyekezett is felhívni a figyelmet. A hibák ugyanakkor olyanoknál is jelentkeztek, akik hozzá sem nyúltak az ominózus fóliához - akadtak mechanikai problémák szép számmal, sőt olyan eset is, amikor a zsanér mentén szennyeződés került a panel alá, ami alulról nyomta az érzékeny réteget.

A Samsung a Galaxy Fold esetében ezen a két ponton nyúlt hozzá leginkább az eredeti koncepcióhoz, így a gyártó az Infinity Flex Display fantázianevű hajlítható panelt fedő kijelzővédő fóliát úgy alakította át, hogy az a panelt mellett a minimális méretű kávát is lefedi. A készülék egyik legfőbb Achilles-sarkának számító zsanért is megerősítette a gyártó, így a szerkezet két végére olyan záróelemek kerültek, melyek megakadályozzák a por és egyéb szennyeződések bejutását a kijelző alá, emellett egy megerősített fémalap is került a kijelző alá.

Az eltelt idő alatt a készülék ára változatlan maradt, vagyis a gyártó 1980 dollárért, illetve annak megfelelő helyi valutáért dobja majd piacra a Galaxy Foldot, a hivatalos közlemény szerint "bizonyos, válogatott piacokon". Egyes pletykák szerint a készülék első körben az Egyesült Államokban, Nagy-Britanniában, Németországban és Indiában kerülhet piacra, a többi ország akár hónapokig is várhat a hivatalos forgalmazás kezdetéig. Mindeközben az új zászlóshajó, a Note10 globális rajttal kezdhet, legalábbis erre utal, hogy a Folddal ellentétben ennek a készüléknek a szoftverét már minden régióban tesztelik.