Blöffölt a Huawei, nincs saját mobilos rendszere az Android helyett

Úgy néz ki blöffölt a Huawei, mikor az Egyesült Államok exporttilalmi szankcióira válaszul arról beszélt, amennyiben nem lesz lehetősége a Google alkalmazás-ökoszisztémájával és szolgáltatásaival piacra dobni okostelefonjait, azokat saját rendszerrel teszi elérhetővé, amelynek fejlesztése már előrehaladott állapotban van.

A vállalat a kínai állami hírügynökségnek, a Xinhua-nak nyilatkozva megerősítette, a Hongmeng néven emlegetett rendszer bár létezik, és évek óta fejlesztik, valójában ipari felhasználásra készült, nem okostelefonokat vagy notebookokat céloz, ennek megfelelően nem alkalmas az Android helyettesítésére. Ahogy a vállalat alelnöke, Catherine Chen kiemelte, egy aránylag egyszerű rendszerről van szó az Androidhoz képest, amely különböző ipari, IoT eszközöket céloz, és a gyártó nem tervezte azt okostelefonokon is elérhetővé tenni. A vállalat nyilatkozata szerint a későbbiekben is a Google rendszerét szándékozik használni telefonjain.

Ha a Hongmeng, mint telefonos operációs rendszer blöffnek is bizonyult, nem lenne meglepő, ha az elmúlt hónapok eseményeinek tükrében a vállalat tényleg elkezdene dolgozni saját "B-tervén", azaz egy saját okostelefonos rendszeren, amelyet az Android helyett bevethet. A kínai gyártóra idén májusban kirótt, majd július elején visszavont szankciók megmutatták, hogy a Egyesült Államok kormánya milyen gyorsan elvághatja a cég hozzáférését az okostelefon-piacon kulcsfontosságúnak számító, Google-féle szolgáltatás- és alkalmazás-ökoszisztémától. Ennek hiányában ha a vállalat meg is tartaná a nyílt forrású Androidot operációs rendszereként, a Google hivatalos alkalmazásboltjához és szolgáltatásaihoz nem férne hozzá vele - bár az alternatív appvásárló felületek használata Kínában teljesen természetesnek mondható, a nyugati piacokon a Play Store hiánya jó eséllyel a cég termékeinek halálos ítéletét jelentené.

Ennek fényében persze az is kérdéses, milyen vészhelyzeti forgatókönyvet tud összerakni a vállalat egy esetleges újabb, hasonló estere, hiszen hiába fejleszt saját rendszert, ha ahhoz nem kapcsolódik megfelelő alkalmazáskínálat. Utóbbit még ha nem is lehetetlen felépíteni, főleg egy akkora vállalat számra mint a Huawei, jó esetben is évekbe telne, mire a cég felzárkózhatna a Google és az Apple mögött.

Az mindenesetre biztos, hogy a cégnek van még saját rendszer a tarsolyában, a Forbes szerint néhány nappal ezelőtt Európában is levédetett Harmony név is ehhez kapcsolódik - noha utóbbi rendszerre nem okostelefonokon kell majd számítani. A GSMArena értesülései szerint a szoftver a gyártó első okostévéjén debütál majd, amely egyben okosotthon-központként is funkcionál. A tévé a várakozások szerint nem a Huawei, hanem az okostelefon-piacon már ismert, fiatalokat célzó Honor márkanév alatt lát majd napvilágot, augusztusban.