Közösségi kerékpáros információkkal gazdagodott a Google Maps

Mostantól Budapesten és a világ 24 másik városában is megmutatja a Google Maps, hogy hol találhatók a közösségi kerékpárgyűjtő állomások, illetve, hány szabad kétkerekű érhető el valós időben az adott pontokon - mondja a Google közleménye. A tavaly New Yorkban tesztelt funkciót a Google és az Ito World közötti együttműködés teszi lehetővé, amelynek köszönhetően a nemzetközi közösségi bringarendszerekkel kapcsolatos adatok közvetlenül töltődnek fel a Google térképére.

"A Google Térkép célja, hogy minél átfogóbb és pontosabb információval támogassa a felhasználókat a tájékozódásban. Nagyon örülünk, hogy mostantól Budapesten valós idejű információt tudunk nyújtani a közösségi kerékpár állomásokról, jelentősen megkönnyítve ezzel a biciklisek helyzetét, hogy egyszerűbben juthassanak el úti céljukhoz." - mondta Bíró Pál, a Google magyarországi vezetője. A kerékpáros közösségi közlekedés szerte a világon, így Budapesten is virágzik. Becslések szerint 1600 kerékpármegosztó rendszer működik a világ városaiban mintegy 18 millió biciklivel, melynek hála a közösségi kerékpározás teljesen hétköznapi vált.

A funkció már valóban működik, a Google Maps valós időben mutatja a MOL Bubi gyűjtőállomások aktuális kapacitását. A térképen a közbringarendszer összes pontja megtalálható, jellemzően a felhasználók által készített fotókkal, illetve értékelésekkel együtt. A MOL Bubi rendszere legutóbb május elején gyarapodott 16 új gyűjtőállomással és 300 kerékpárral, mellyel már 143 helyszínen 1846 biciklivel várja felhasználóit a környezettudatos szolgáltatás.

A kerékpáros információkkal tovább bővült a Google Maps már amúgy is gazdag adatbázisa. A térképbe a BKK járatai után a MÁV és a GYSEV menetrendjét is "bedrótozták", 2017 nyara óta pedig már a Volánbuszokkal is tervez a Maps, tehát akár kombinált (például buszos-vonatos) utazások is tervezhetőek. A Google a közösségi kerékpáros támogatást megelőzően áprilisban jelentett be magyarországi fejlesztést a Street View felvételek frissítésével.