Tovább fogyatkozik a Tesla önvezetős fejlesztőcsapata

A forrás szerint a nagyjából egy tucat fő a gárda nagyjából 10 százalékát jelenti, amelyek között ráadásul több értékes, a Teslát hosszú évek óta szolgáló szakember is volt. A csapat korábbi operatív vezetője, Stuart Bowers még májusban hagyta el az autógyártót, állítólag nem önszántából. Elon Musk elégedetlen volt a cége önvezetős rendszerét takaró Autopilot fejlesztési munkálataival. Az üzletember igencsak ambiciózus módon 2020-as céldátumot tűzött ki a teljesen önvezető Tesla megjelenésére, amely a fejlesztőcsapat egyes tagjai szerit tarthatatlan határidőt jelent.

Musk még áprilisban harangozta be, hogy a házon belül tervezett hardverplatform készen áll a bevetésre, a sofőr nélküli vezetést lehetővé tevő szoftveren pedig gőzerővel dolgozik az erre dedikált csapat. Az ígéret szerint ez jövőre készül el, és kvázi teljes mértékű, 4-es szintű önvezetésre lesz majd alkalmas. A SAE (Society of Automotive Engineers) hatféle önvezetési besorolást különböztet meg: a 0. kategória az automatizálás teljes hiányát jelenti, a vezetéssegítésként is emlegetett 1. szinten viszont már megjelennek a tempomat, netán sávtartás funkciók. A 2. szint a részleges automatizálás, ahol a rendszer a kormányzást és a sebességszabályozást is saját kézbe veheti, a sofőr felügyelete mellett. Az izgalmasabb rész a 3. szintnél kezdődik, ahol az autó minden vezetéshez kapcsolódó feladatot maga végez, a sofőr azonban jelzésre át kell hogy tudja venni a volánt. A 4. szint azt jelenti, hogy a járművek váratlan közlekedési helyzeteket is meg tudják oldani, ugyanakkor bizonyos esetben továbbra is kérhetik a sofőr segítségét. Efölött csak az 5. kategória áll, azaz a teljes automatizálás, mikor a kezelőszervek teljesen eltűnhetnek az autóból.

A Tesla autói jelenleg legfeljebb a második szinten járnak, ugyanakkor ha sikerülne tartani a nagyra törő ütemtervet, egyből a 4. fokozatra léphetnének Muskék, már jövőre - sok új modellnél ráadásul ehhez csak egy szoftverfrissítésre lesz szükség. Ezzel pedig a cég robottaxi szolgáltatása is elindulhat - illeszkedve Musk 2016-ban felvázolt mestertervéhez - legalábbis ahol azt a szabályozói környezet lehetővé teszi, például az Egyesült Államok egyes régióban. Az elmúlt években egyébként több más gyártó is ígért teljesen önvezető autókra támaszkodó taxiszolgáltatást 2020 környékére.

Érdekes kérdést vet fel, hogy Musk ambiciózus terveit siker-e tartani az egyre apadó mérnöki gárdával, a negatív tendencia ugyanis nem új keletű. Tavaly tavasszal az önvezető autós hardverfejlesztésekért felelős mérnöki divízió feje, az AMD-t is többször megjárt Jim Keller hagyta ott az autógyártót. Az Autopilot szoftverének fejlesztéséhez kapcsolódó feladatokat ezt követően Andrej Karpathy vette át, aki korábban a Tesla mesterséges intelligenciával és az Autopilot gépi látással foglalkozó ágazatát vezette. Karpathy és az Stuart Bowers közel egy évig közösen kormányozta csapatot, arról azonban egyelőre nincs információ, hogy az idén májusban elküldött szakember hiányában milyen struktúrában folynak a fejlesztések.