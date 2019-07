Szeptemberre várható a Nintendo Switch-kistestvér

Bejelentette a Nintendo, hogy szeptember 20-tól lesz kapható a Nintendo Switch Lite konzol, amely az olcsóbb árcédula mellett szegényesebb funkcionalitással is bír majd a nagytestvéréhez képest. A vállalat netto 200 dolláros vagyis nagyjából 60 ezer forintnak megfelelő áron harangozta be az új játszótársat, ami még mindig kedvezőbb a most is 100 ezer forint felett kapható Switcheknél. A modell három különböző színben lesz kapható, méghozzá a sárga, a szürke és a türkizkék közül lehet választani.

Valószínűleg a vállalat inkább azokat célozza az új eszközzel, akik eddig sajnálták kiadni a pénzt a hagyományos Swicthre, mivel aki már rendelkezik a Nintendo mostani húzótermékével, az túl sok mindent hiányolna a Lite-verzióból. Azokról ugyanis nem lesznek levehetőek a Switchnél megszokott, kétoldali Joy-Con kontrollerek, hanem az eszköz a rögzített irányítókkal inkább a szóló játékmódot támogatja - bár vásárolható hozzá plusz kiegészítő. Továbbá a játékosok a Lite-változathoz nem kapnak kihajtható támaszt sem, amellyel a konzol az asztalra állítható lenne. Ahogy a telezíviós csatlakoztatási lehetőségtől és a dokkolótól is el kell búcsúzni ebben a formában, ami egyértelműen mutatja, hogy a Nintendo a Lite-tal inkább a hordozható, kézikonzolos játékformára összepontosít.

A kistestvér természetesen méretben is kisebb, az érintőkijelző 5,5 hüvelyk a 6,2 hüvelykes változathoz képest. Cserébe viszont megmaradt a 720p-s felbontás, amelyet a játékosok kifogása szerint észszerűbb lett volna 1080p-vel felváltani. Ezekhez képest szinte eltörpül, hogy a konzol nem támogatja a Bluetooth audiót, ami miatt például az Apple AirPods tulajdonosoknak főhet a feje, hogy milyen hagyományos fülhallgatót csatlakoztassanak a készülékhez. Ezenkívül a kartonból hajtogatható Nintendo Labo kiegészítők sem kompatibilisek a Lite változattal, pedig a készletekből is már több mint egy millió fogyott. Továbbá a játékosoknak várhatóan hiányozni fog az adaptív fényerőállítás és a kontrollerekbe szerelt HD rumble effekt is, amellyel a játékbeli rezgések még valóságosabbnak tűnnek - sorolja a Mashable.

A negatívumokat az ár mellett azért még ellensúlyozza pár pozitívum. Mivel a konzol kisebb, ezért könnyebb is a párjánál - a 277 grammos darab egyszerűbben hordozható a táskában a 399 grammos konzolhoz képest. A legnagyobb előny viszont kétségkívül az üzemidő, mivel a Nintendo ígérete szerint a Switch Lite 3-7 órán keresztül is bírja majd a játékot egy töltéssel. A cég saját tesztje szerint például a Zelda 4 órán át ment egyhuzamban az eszközön. Ráadásul a cég közlése szerint minden hordozható játék futtatható lesz a Lite készüléken, ami a TechCrunch megjegyzése szerint a játékok közel mindegyikét magában foglalja.

A Nintendo eladásaiban az elmúlt években a Switch kulcsszerepet kapott, amelyből a legutóbbi pénzügyi negyedéves beszámolóig összesen 34,7 millió példány fogyott. Bár eközben a (nyolc éves) Nintendo 3DS eladott darabszáma már 75 millió felett jár, de az eladás egyértelműen lassul a Switch-hez képest. Az olcsóbb konzolokra vágyóknak a jövőben a Switch Lite egy jó választás lehet, ami biztosan csak a szeptember 20-i rajt után fog kiderülni.