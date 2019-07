Óriásfájl-küldő szolgáltatást indít a Drobpox

Új óriásfájl-küldő szolgáltatást indít a Dropbox, egyelőre béta címke alatt, amellyel a konzumer szegmens mellett a vállalati felhasználókat is célba veszi. A frissen bejelentett, Dropbox Transfer néven rajtoló megoldásnál a cég kifejezetten tekintélyes 100 gigabájtos felső határt jelöl ki a küldött tartalmaknál.

A vállalat a használatot igyekezett a lehető legegyszerűbbre szabni, a kiválasztott fájlokat elég az egérrel a szolgáltatás felületére húzni és meg is indul a feltöltés - de természetesen lehetőség van a Dropbox tárhelyen megőrzött tartalmakat is megosztani az új megoldáson keresztül, néhány kattintással. Utóbbi esetben értelemszerűen nem kell külön feltöltési idővel számolni. A szolgáltatás a dropboxos fájl megadása, vagy helyi tartalom feltöltése után egy hivatkozást ad, amelyet a felhasználók tetszés szerinti platformon megoszthatnak az ismerősökkel, akik Dropbox fiók nélkül is hozzáférhetnek a megosztott, nagyméretű fájlhoz - de a Transferben automatikusan generált email küldésére is lehetőség van a megosztáshoz.

A folyamat igény szerint testre is szabható, a letöltéshez a küldő jelszót is megadhat, illetve a hivatkozásokhoz lejárati dátum is beállítható - erre ráadásul akár már a link elküldését követően, utólag is lehetőség van. A szolgáltatás a link használatakor, azaz a letöltéseknél értesítést is küld a feladónak, hogy az biztosan tudjon róla, hogy letöltötték a továbbított tartalmat, a felület pedig statisztikákat is biztosít, amelyekből kiderül, hányszor fértek hozzá a megosztott hivatkozáshoz.

Az új szolgáltatással a Dropbox a vállalati ügyfeleket is erősen célozza, a Transfer kvázi white label megoldásként is igénybe vehető, azaz az egyes hivatkozásokhoz tartozó letöltőoldalakat lehetőség van saját háttérrel ellátni, illetve akár az adott cég logója is megjeleníthető a felületen.

A Dropbox Transfer még fejlesztés alatt áll, a béta programra azonban az érdeklődők már feliratkozhatnak a cég kapcsolódó oldalán - a hivatalos rajtról ugyanakkor a vállalat még nem beszélt. Érdekes kezdeményezésről van szó, hiszen a 100 gigabájtos fájlméret-maximummal a Dropbox alaposan fölé licitál a hasonló megoldásoknak, az egyik legismertebb hasonló szolgáltatás, a WeTransfer például legfeljebb 20 gigabájtig enged fájlokat továbbítani - illetve a vállalati ügyfelek számára a testreszabható felület is vonzó megoldás lehet.