Pénzkeresti lehetősségekkel csábítja a Facebook a videósokat

Több új monetizációs lehetőséget jelentett be a Facebook a héten rendezett VidCon alkalmából, amelyekkel főleg a videós tartalomkészítőknek igyekezett meghozni a kedvét a Watch használatához. A közösségi óriás tavaly globálissá tett videós szolgáltatása jókora lemaradásban van a YouTube-hoz képest az alkotók elérése, és ezzel párhuzamosan számukra elérhető juttatások szempontjából is. Egy kézzel fogható júniusi adat, hogy míg a Watch havi 720 millió havi (és 140 millió napi) nézővel rendelkezik, addig a YouTube havi belépett nézőszáma meghaladja az 1,9 milliárdot. Úgyhogy a Facebook érthető módon folyamatosan próbálja behozni a hátrányát, méghozzá a Google videós oldalához hasonló megoldások bevezetésével.

A legfontosabb a bejelentések közül, hogy a tartalomkészítők maguk választhatják majd ki a helyét a hirdetéseknek, és nem feltétlen kell a videók közepét megszakítani a reklámmal - számol be róla az Engadget. Helyette a felhasználók választhatnak majd a videó elején található, vagy éppen képalapú hirdetéseket. Utóbbi megoldások többek közt a rövid felvételek vagy a zenés videók feltöltőinek kedveznek, akik eddig nem tudták beékelni a reklámokat a tartalmaikba.

Továbbá a Facebook szélesebb körben is kiterjeszti a júniusban tesztelni kezdett fizetős csoportokat, mellyel a népszerű alkotók rajongótáborát célozza meg. A havidíjért cserébe a feliratkozók nagyobb lehetőséget kapnak elérni a kedvencüket a szűkebb körű csevegéseken keresztül, emellett pedig a videósok kedvezményeket adhatnak a termékeikből vagy élő közvetítéseket készíthetnek az előfizetőiknek. Ebben az esetben az előfizetési díjból az alkotók 70 százalékot tarthatnak meg, míg a maradék 30 százalékot a Facebook zsebeli be, legalábbis az asztali verzióban. A mobilos előfizetéseknél a Facebook első évben nem szed pénzt, mivel a 30 százalékot az Apple és az Android harapja le, de a második évtől kezdve a szolgáltatók közösen osztoznak a 15-15 százalékon - mindenesetre az alkotók számára ez mindenhogy 70 százaléknyi bevételt jelent az összegekből.

Egyszerre több csillagot is lehet küldeni a kedvelt videósnak

Még egy, több helyről is már jól ismert monetizációs megoldás, az alkotóknak küldhető emotikon. A közösségi óriás a Twitch-nél Cheering Bitsként, a Periscope-nál Super Heartsként és a YouTube-nál Super Chatként bemutatott megoldást Facebook Starnak nevezi. Azaz a rajongók csillagalakú ikonokat vásárolhatnak, és küldhetnek el kedvencünknek, aki ezért szintén "fizetésben" részesül. A felhasználók a legkisebb, 100 csillagból álló csomagokat 1,40 dollárért vehetik meg, amelyből az alkotók csillagonként 1 centben részesülnek. A megoldást a közösségi oldal először az élő játékközvetítésekben vezette be, de most kiterjesztette újabb alkotókra is.

A képlet pedig nem lenne teljes a hirdetők nélkül, amelyeknek a videósok a jövőben többféle mérőszámot is mutathatnak a közösségükről a Brands Collab Manager új, megosztási funkcióján keresztül. Az alkotók például a Facebook rajongóik demográfiai adatait, videónézési szokásait is átküldhetik a csatornáikon hirdető cégeknek, hogy azok testreszabott hirdetésekkel célozhassák a közönséget. Továbbá a hirdetők meggyőződhessenek, hogy a reklámokkal a megfelelő célközönséget érték el.