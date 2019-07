Két hónapja nincs eredménye a DVB-T2 pályázatnak

A mai napig nem született eredménye a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMHH) április elején a földfelszíni digitális televízió-műsorszóró hálózatok lejáró üzemeltetési jogosultságának megszerzésére kiírt pályázatán, noha az egyetlen pályázó, az Antenna Hungária csaknem két hónapja beadta jelentkezését. Az állami tulajdonban lévő cég időközben Budapest körzetében megkezdte a hatóság által meghatározott műszaki háttérnek megfelelő tesztsugárzást.

Nem sietik el

Az előkészületi fázis (március 6-i dokumentációtervezet-közzététel és 20-i nyilvános konzultáció) lezárását követően a hatóság április elején írta ki az országos digitális földfelszíni televíziós hálózatok újabb 12 éves üzemeltetési jogára vonatkozó pályázatot, miután a jelenlegi üzemeltető Antenna Hungária licence 2020-ban lejár. A hatóság idén is összesen öt digitális multiplex üzemeltetési jogát fogja majd odaítélni a nyertesnek, a 2008-as pályázathoz képest azonban fontos technológiai változás, hogy az előírások szerint az öt multiplexből csak kettő lesz DVB-T rendszerű, a maradék három esetében kötelező lesz DVB-T2 technológiát használnia a jeltovábbításra a nyertes cégnek.

Az áprilisi kiírásban a hatóság legfőbb előírása volt, hogy a pályázat nyertese biztosítsa, hogy a közszolgálati televízió- és rádiócsatornák változatlan minőségben és vevőberendezéssel, minimum 97 százalékos lakossági lefedettséggel 2020 után is folyamatosan, előfizetés nélkül foghatók maradjanak. Többek közt ennek is köszönhető a fenti technológiai előírás, azaz a közszolgálati multiplexek csatornái továbbra is foghatók maradnak majd kizárólag DVB-T rendszerű vevőberendezések segítségével, és a kereskedelmi multiplexek állnak majd át az újabb technológiára, mely jobb kapacitáskihasználás révén kisebb spektrumkerettel is képes ugyanazt a csatornamennyiséget biztosítani. A kiírásban megadott határidőre, április 30-án egyetlen pályázó, az Antenna Hungária adta be pályázatát, melyet az alaki vizsgálatot követően a hatóság május 14-én nyilvántartásba vett.

Az NMHH május 15-én kiadott közleményében jelezte, hogy az ajánlat tartalmi vizsgálatát követően, várhatóan júniusban fog eredményt hirdetni, a hatóság azonban mindezt a mai napig nem tette meg. Igaz, a szervezet időközben gőzerővel készül az ősszel küszöbön álló 5G-s frekvenciaaukció lebonyolítására, mellyel kapcsolatosan éppen a héten tartott nyilvános meghallgatást.

Kézenfekvő választás

Az Antenna Hungária mostanra csaknem 100%-os lakossági lefedettségű DVB-T hálózatot épített ki, több tucat telephelyről sugározva földfelszíni digitális tévéadást. Ilyen kompetenciája jelenleg egyetlen távközlési cégnek sincs hazánkban, és nem úgy tűnik, hogy a terület külföldi befektető számára különösebben vonzó lenne - tekintve hogy egy új szereplőnek jórészt zöldmezős beruházásként kellene megvalósítania a szolgáltatást, mindez olyan költségekkel járhatna, melyet gyakorlatilag lehetetlen kitermelni a 2020. szeptember 6-tól tartó újabb 12 éves licencperiódusban.

A hatóság pályázati kiírásában szereplő értékelési szempontrendszer szerint ráadásul komoly előnyt élvez az a jelentkező, aki még 2020-ban 97%-os lakossági elérést biztosít a három DVB-T2 multiplexszel és az első naptól kezdve HbbTV szolgáltatást is nyújt a hálózaton. A jelentkezők anyagi vállalásait illetően a megajánlott egyösszegű minimális pályázati díj 500 millió forint (a hatóság jogelődje, az NHH által 2008-ban tartott hasonló pályázat esetén a minimálisan fizetendő egyszeri pályázati díj az öt multiplex tekintetében 300 millió forint volt), emellett éves szinten egy általa megajánlott, de az éves árbevétel minimum 3%-át elérő díjat is kell fizetnie a teljes jogosultsági időszak alatt a nyertesnek.

A szolgáltató mindenesetre nem várta meg a hatóság döntését, és Budapesten, a 34-es csatornán tesztelni kezdte a DVB-T2 jelátvitelt - szúrta ki a sat.hu. A tesztsugárzás jelenleg egyetlen promóciós filmet közvetít, különböző felbontásokban és kódolásokkal. Az Antenna Hungária szerint műszaki tesztről van szó, melynek során egyebek mellett a vételi paramétereket és eszközkompatibilitást mérik fel a szakemberek.