Menetrend szerint itt a Windows 10 legújabb Preview kiadása

Több újítást is hoz a Windows legújabb Preview kiadása: a 18932-es build, amely a jövőre érkező első stabil "nagy" frissítés előzetes verziója, egyebek mellett az értesítéseken, valamint a Your Phone, illetve az Eye Control funkciókon is csiszol.

Utóbbi egy kisegítő megoldás, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók az egérmutatót tekintetükkel vezéreljék, legalábbis ha az adott gép rendelkezik ehhez megfelelő szenzorral. A funkciót most a cég a felhasználói visszajelzések alapján csiszolta, egyebek mellett az már az egeres drag-and-drop, azaz fogd-és-vidd műveletet is támogatja, az Eye Control kezelőfelülete továbbá el is tüntethető, majd a kijelzőről elnézve visszahozható - ez teljes képernyős tartalmak, például videók esetén jöhet jól. Ugyancsak fontos újdonság, hogy az Eye Control felhasználói felülete már ugyanarra nyílt forrású Gaze Interaction Libraryra épül, amelyet a Microsoft a Windows Community Toolkitben a fejlesztők számára már elérhetővé tett. A frissített kisegítő opciók sorát bővíti a Narrator ráncfelvarrása is, amely már automatikusan elkezdi felolvasni a megnyitott weboldalakat és emaileket, illetve a nagyító eszköz tatarozása is, amely már a sötét üzemmódot is támogatja.

Az értesítéseknél a cég első körben azok beállításait teszi egyszerűbben hozzáférhetővé - a Microsoft kapcsolódó blogposztja szerint a felhasználók egyik leggyakoribb panasza volt az a értesítések kapcsán, hogy nehéz megtalálni azok konfigurációs lehetőségeit. Ezt a cég most orvosolja, a felugró értesítéseken megjelenő fogaskerék ikonra kattintva azonnal némíthatók az adott alkalmazástól származó értesítések, vagy szintén egy klikkel tovább is navigálhatunk az értesítési beállítások közé. A cég ez utóbbi menüben is újított, ott már képes illusztrációkkal is bemutatja az egyes funkciók ki-bekapcsolásának hatásait. A menü továbbá az értesítések teljes körű némításával is bővült, valamint több szempont alapján is rendezhetővé válik az értesítéseket küldő appok listája, azok egyszerűbb szabályozásához.

A Microsoft az egy ideje már csiszolgatott, a csatalakoztatott okostelefon képernyőjét a monitorra áthúzó Your Phone appot is új funkciókkal szerelte fel a legújabb Preview-ban, kezdve az érintéses vezérlés támogatásával. Ez utóbbi értelemszerűen az érintőkijelzővel szerelt PC-ken jöhet jól, amelyeken a felhasználók érintéssel is kezelhetik az okostelefon megjelenített kijelzőjének tartalmait. Ez azért még nem jelent teljes körű funkcionalitás, a különböző gesztusok továbbra sem működnek, a megoldás kvázi egérmutatóként használható, így a különböző appokan más-más viselkedést mutathat. Az értesítések itt is javultak, azok több lépcsőben már minden felhasználó számára elérhetővé válnak.

Mindezek mellett szokás szerint egy sor bugjavítást is eszközöl a cég a frissítéssel, ilyen például a frissítések első letöltéskor való sikertelen telepítését okozó hiba, illetve a Home kiadásoknál az új verziók letöltését követő állapotsáv eltűnéséért felelős bug. Egy az explorer.exe és a Vezérlőpult összeomlását eredményező hibát is kigyomlált a cég, több más javítás mellett. Persze ez a Preview sem problémamentes, az Xbox appon keresztüli játéktelepítés például előfordulhat hogy csak több próbálkozás után sikerül, illetve egyebek mellett bizonyos Realtek SD kártyaolvasók működésével is lehetnek gondok.