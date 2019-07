Kijavították a Galaxy Fold hibáit

Lapértesülések szerint a világ első számú okostelefon-gyártójának számító Samsung kijavította a februárban bejelentett hajlítható kijelzős Galaxy Fold okostelefon kezdeti gyermekbetegségeit. A Bloomberg tudósításában azt írja, hogy a koreai gyártó az eredetileg április végére tervezett piaci premier elhalasztását követően továbbra sem nevezett meg konkrét időpontot arra vonatkozóan, hogy a csúcskategóriás mobil mikor kerülhet a boltokba.

A Samsung számára rémálomszerű helyzet még áprilisban kezdett kirajzolódni, amikor gyors egymásutánban több, a sajtónak kiküldött Galaxy Fold tesztpéldány ment tönkre teljesen vagy részlegesen. A készülék első, már végleges hardvernek tekinthető tesztpéldányait szokás szerint először a legnagyobb nemzetközi tech-oldalak és vloggerek kaphatták meg, amelyek azonban szokatlanul nagy arányban számolnak be különféle fatális, a kijelzőt érintő hibákról. Elsőként a The Verge írta meg, hogy a Samsungtól érkezett tesztpéldány gerincénél egy ponton érezhetően kitüremkedett a kijelző, amit nem sokkal később olyannyira megsínylett a hajlítható OLED panel, hogy azon szabad szemmel jól látható megjelenítési hibák jelentek meg.

Mark Gurman, a Bloomberg technológiai rovatának újságírója tweetben közölte, hogy a nála lévő tesztpéldány kijelzője két nap használatot követően teljesen megadta magát - igaz, az újságíró hozzátette azt is, hogy miután megkapta a készüléket, eltávolította róla a gyári kijelzővédő fóliát. Ez később másoknál is végzetes hibának bizonyult, végül a Samsung kénytelen volt külön figyelmeztetni a tesztelőket, hogy semmiképpen ne távolítsák el a védőfóliát a készülékekről.

A Samsung részéről az azóta eltelt időszakban különböző hivatalos és félhivatalos információk kerültek napvilágra az új start dátumot illetően, ám ezek a jóslatok rendre nem teljesültek, illetve a cég illetve partnerei végül júniusra minden korábbi előrendelést visszamondtak. Ezen a ponton felmerült, hogy a Galaxy Fold az eredeti formában esetlegesen soha nem kerül majd a boltokba, pláne miután egyre nyilvánvalóbbá vált, hogy a legnagyobb riválisnak tartott kínai Huawei saját hajlítható kijelzős megoldásának, a Mate X-nek a koncepciója legalábbis erősebb lábakon áll.

A Bloomberg információi szerint erről szó sincs, más kérdés, hogy a Samsung a beszámolók szerint még csak most küldi tömeggyártásba a végleges példányt, ami így ebben a hónapban aligha kerülhet forgalomba, augusztus pedig amellett, hogy az év egyik, kereskedelmi forgalmat tekintve leggyengébb hónapjának számít, alighanem az akkor bemutatkozó Note 10-ről fog szólni. Ebből kifolyólag a Samsung vélhetően az ünnepi szezonra fogja összpontosítani a Galaxy Fold értékesítését, annál is inkább, mivel a Mate X premierjére is csak az ősz kezdetén lehet számítani.