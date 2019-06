Elindult az Airbnb luxusvilla-kölcsönző szolgáltatása

Több mint kétezer luxusingatlannal indult el a szálláshelyek online piactereként megismert Airbnb legújabb szolgáltatása. A tavaly év elején még Airbnb Beyond néven beharangozott Airbnb Luxe-ról mostantól a nagyobb pénztárcával rendelkező utazók éjszakánként legalább ezer dolláros áron bérelhetnek egy-egy kastélyt, szigetet vagy villát a világ különböző tájain. Az exkluzív listán szerepelnek többek közt franciaországi kastélyok toszkán villák, Új-Zéland és Dél-Afrika díjnyertes építményei vagy például a Francia Polinéziához tartozó Nukutepipi atoll szigete.

A cég szerint az igény a jelenlegi foglalási adatok elemzésekor merült fel, mivel a felhasználók közül sokan eleve a luxusingatlanokat keresték. Az online piactér megfigyelése szerint 2018-ban 60 százalékkal nőtt az érdeklődés a több mint ezer dolláros éjszakánkénti áron elérhető ingatlanok iránt. A trend viszont már régebb óta megfigyelhető, hiszen az Airbnb 2017-ben vásárolta fel a szolgáltatás alapjaként szolgáló Luxury Retreats villa- és kastélykölcsönző megoldást.

Ezt is kikölcsönözhetjük Új-Zélandon

Az árazásnak megfelelően az Airbnb szigorúan ellenőrzi, hogy mely ingatlanok kerülhetnek be saját luxusszolgáltatásába. A 300 feltétel közt szerepel többek közt bizonyos tervezési szabványok követése, prémium anyagok, egyedi funkciók, és hogy az ingatlannak hálószobánként legalább egy fürdőszobával kell rendelkeznie. Az "alapszolgáltatások" mellé a vásárláshoz egy dedikált utazástervező is jár, aki gondoskodik róla, hogy az utazás mindenképp egyedi legyen, például megszervezi a masszázst, az edzést, egyezteti a helyiekkel a programokat, valamint gondoskodik a gyerekfelügyeletről is.

Még ebben az évben további 12 várossal fog bővülni a választható sor, például Milánóban, Párizsban vagy a texasi Austinban található ingatlanokkal. Az Airbnb ugyanis a városi luxus iránt érdeklődő felhasználókat is szeretné kiszolgálni, ezért nem csak szigeteken vagy a várostól távol eső kastélyokban gyűjti a luxusépítményeket.

Rég nem az olcsó lakáskiadásról szól

Az új szolgáltatás megjelenése is jól szemlélteti, hogy az Airbnb már rég eltávolodott az eredeti elképzeléstől, mikor a felhasználók a saját otthonuk egyik kanapéját kínálhatták fel jutányos áron az arra járó utazóknak. Ahogy tavaly is bemutattuk, ebből a megfontolásból indult el korábban a környékbeli túrák és események ajánlását lehetővé tévő "experience" funkció, és az utazások megtervezését támogató megoldások.

A cég Magyarországon már a Gazdasági és Versenyhivatal látókörébe is került, mivel a hivatal feltételezte, hogy a cég díjakkal és költségekkel kapcsolatos tájékoztatásai megtévesztik a fogyasztókat. A vizsgálat azonban az Airbnb kötelezettségvállalásával zárult, mely szerint mostantól a magyar felhasználókat pontosabban tájékoztatja a felületein a szállásárakról.