Nem fejleszt több táblagépet a Google

Búcsút int a tableteknek a Google, legalábbis ami a cég saját fejlesztésű táblagépeit illeti. A vállalat ezzel nem próbál többé vetélytársat állítani az Apple iPadjeinek, helyette inkább notebookjaira helyezi át a fókuszt.

Két tablet is megy a süllyesztőbe

A döntésről először a Business Insider számolt be, a lap értesülései szerint a vállalat nem csak jövőbeli tabletekre vonatkozó terveit vágta el, de két, már a csőben lévő táblagépének gyártását-fejlesztését is felfüggesztette. Utóbbiak jó eséllyel a tavaly bemutatkozott Pixel Slate utódai lettek volna, a Chrome OS-t futtató tablet szériája azonban úgy tűnik így nem folytatódik - a Pixelbook notebookok fejlesztése ugyanakkor változatlanul halad tovább. A vállalat egy a Business Insidernek nyilatkozó szakértője szerint továbbá a jelenleg elérhető, 12,3 hüvelykes Pixel Slate támogatását sem érinti a hátraarc, azt Rick Ostreloh, a Google hardveres fejlesztéseinek vezetője szerint azt még "évekig" biztosítja a cég.

A Google a napokban erősítette meg hivatalosan is a két név nélküli, a Pixel Slate-nél kisebb méretű tablet fejlesztésének lezárását, a vállalat szerint egyébként az eszközök egyszerre, "valamikor 2019 után" kerültek volna piacra. A készülékek azonban fennakadtak a cég minőség-ellenőrzésein, így a vállalat inkább úgy döntött, nem fektet több erőforrást a fejlesztésbe, ezzel együtt pedig a teljes táblagépes irányvonalnak is búcsút int.

A Google affelől is igyekezett megnyugtatni a partnereket és felhasználókat, hogy a Pixel táblagépek elköszönésével a Chrome OS fejlesztése továbbra is változatlanul folyik tovább, mind notebookokra, mind táblagépekre, így harmadik felektől továbbra is számíthatunk a Google asztali rendszerét futtató tabletekre. Az eddig a Pixel Slate termékvonalon dolgozó fejlesztők egy részét a Google a lépéssel a Pixelbook csapatához csoportosítja át, míg mások különböző, egyelőre nem nyilvános projektekhez kerülnek.

Egy ideje már kopik a tabletes csapat

A visszakozás részben már sejthető volt, a Google ugyanis iparági értesülések szerint már három hónappal ezelőtt több tucat alkalmazottat helyezett át "Create" részlegéből új pozíciókba - utóbbi csapat felel a vállalat notebookos és tabletes fejlesztéseiért. A cég döntése azért sem meglepő, mert a Pixel széria modelljei nem igazán tudtak látványos sikereket elérni a piacon, már az első, 2015-ben bemutatott Pixel C modell kapcsán is vegyesek voltak a visszajelzések. Bár termékeiről a vállalat pontos számokat nem közölt, a tavaly októberben debütált Pixel Slate fogadtatása sem volt túl pozitív.

A készülék az iPadek mellett Microsofttól ismert Surface modelleknek volt hivatott versenytársat állítani, azokhoz nagyon hasonló megjelenéssel, illetve a táblagéphez kapcsolható, támasszal kiegészített billentyűzettel és érintőtoll támogatással. A 3000x2000 pixeles kijelzőfelbontású gépet a Google többféle konfigurációban dobta piacra, a legerősebb modell ára egészen nettó 1600 dollárig kúszott fel - a klaviatúra és stylus a géphez külön kapható. Az eszköz a hardvert illetően többnyire pozitív értékeléseket kapott, a rajta futó Chrome OS-t ugyanakkor táblagépes formátumban legalábbis nem zárták a szívükbe a felhasználók, az olcsóbb variánsoknál a rendkívül gyenge teljesítményre panaszkodtak, illetve a felületet sem szabta annyira tabletesre a cég, mint az várható lett volna. A problémák java részét a cég frissítésekkel orvosolta, ez ugyanakkor már nem segített feljebb tornázni a készülék népszerűségét.

A termékekkel a cég ráadásul ezen problémák nélkül is nagy fába vágta a fejszéjét, hiszen egyik oldalon a piacra már alaposan bebetonozott iPaddel kellett megküzdenie, amelyhez kiterjedt, a professzionális felhasználók számára is vonzó alkalmazás-ökoszisztéma párosul, a másik oldalról pedig a Surface szorongatta a céget, amely az asztali Windows előnyeit biztosítja a vásárlóknak. Noha a Chrome OS-en az androidos alkalmazások is elérhetők, a legtöbb felhasználó számára ezek továbbra sem kínálnak elég vonzó alternatívát - táblagépen legalábbis - az iOS-es, pontosabban mára iPadOS-es appokkal, illetve az asztali windowsos kínálattal szemben.

A Google rendszerét sokkal inkább notebookon kedvelik a felhasználók, amit a Chromebookok népszerűsége is jól mutat. A cég persze, ahogy fentebb is kitértünk rá, nem engedi el a Chrome OS táblagépeket célzó fejlesztéseit, hiszen azokra több gyártópartner is támaszkodik saját tableteivel, az ugyanakkor látható, hogy a vállalat is sokkal inkább laptopokon látja a rendszer jövőjét. Ha tehát táblagépeket nem is, notebookokat továbbra is várhatunk a Google színeiben, a keresőóriás szerint ráadásul még idén számíthatunk új Pixelbookra.