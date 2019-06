Új Chrome kiegészítővel listázza a gyanús weboldalakat a Google

Új Chrome kiegészítővel tenné biztonságosabbá a böngészést a Google: a keresőóriás biztonsági csapatának legújabb terméke, a Suspicious Site Reporter kiegészítő segítségével a felhasználók gyorsan jelezhetik a vállalat felé a gyanús, rosszindulatúnak tűnő weboldalakat. Ezzel párhuzamosan pedig a cég új figyelmeztetőrendszert is indít, ami jelzi a felhasználóknak, ha egy megtévesztőnek ítélt weboldalra látogatnak.

A Chrome persze már most is tartalmaz hasonló védelmi megoldásokat, a Safe Browsing funkció a Google web crawlereit használva automatikusan kutat a veszélyes oldalak után, amelyekről listákat készít - ezt egészítené most ki a vállalat közösségi erőforrásokkal az új kiegészítőn keresztül. A Suspicious Site Reporter a Chrome Web Store-ból telepíthető, azon keresztül pedig néhány kattintással jelezhető a Google felé, ha egy adott weboldalt a felhasználó gyanúsnak ítél. A telepítés után egy apró zászló ikon formájában az URL sáv mellett megjelenő megoldással több részlet is csatolható egy-egy jelentéshez, mint az oldal teljes HTML kódja vagy épp a lapról készült képernyőkép.

A feketelistából nem csak a Chrome felhasználói profitálhatnak, a Safe Browsing API-t több más böngésző is használja, egyebek mellett a Mozilla Firefox, illetve az Apple-től ismert Safari is, mind asztali, mind mobil platformokon. Ahogy a Google is kiemeli, a Safe Browsing jelenleg világszerte több mint 4 milliárd eszköznek biztosít védelmet.

A cég emellett az automatikus biztonsági figyelmeztetéseket is felturbózza, a megtévesztő URL-ek kiszűrésére. Sok rosszindulatú weboldal ugyanis valamilyen népszerű webhelyhez hasonló címmel operál, a vállalat blogposztjában említett példával élve ilyen lehet a "google.com" címmel könnyen összekeverhető "go0gle.ocm" URL. A Chrome 75-ös verziójával a böngésző hasonló esetben egy megerősítő kérdést dob fel megtévesztőnek tűnő URL esetén, felajánlva a továbbítást az eredeti oldalra. A funkcióhoz a Chrome összeveti a felhasználó által gyakran látogatott URL-ek listáját az adott címmel, ha pedig az attól valamelyest eltér, figyelmezteti a felhasználót.