Az LG televízióiba is beköltözik az Amazon Alexa

Az idei készülékek több újítással gyarapodtak, a képminőségre és a hangzásra fókuszáló fejlesztések mellett pedig funkciók terén is bővült a kínálat. Utóbbi keretében érkezett meg az Amazon virtuális asszisztense, az Alexa, amely a Google Assistant mellé sorakozott fel, egyelőre magyar nyelvtudás nélkül. Az LG arra számít, hogy bő egy éven belül drasztikusan megugrik az OLED készülékekre mutatott igény. Az idei évre még 3,6 millió eladott termékkel számol a vállalat, jövőre azonban ennek közel duplájával, 7 millió darabbal kalkulál, 2021-re pedig már a 10 milliót is elérhetik az értékesítések.

Nem csoda, hogy az LG az OLED-re épülő termékekre a legbüszkébb, hisz a cég a piacon egyedüliként házon belül készíti az ezekhez szükséges paneleket (más gyártók termékeibe is LG komponensek kerülnek). A saját fejlesztésekre épülő újabb, 2019-es modellek közül a kvázi tapétaként falra szerelhető W9 (77/65W9-es típus), az állványra szerelt, így már inkább klasszikus televízióra emlékeztető E9 (65/55E9-es típus), illetve a C9 (77/65/55C9) modellek már idehaza is elérhetőek, a valamivel szerényebb képességű B9 (65/55B9) pedig valamikor ősszel érkezik majd meg.

A vállalat kiemeli, hogy a paletta felsőbb régióját megtöltő W, E és C sorozatba egy újabb fejlesztésű processzor, az Alpha 9 Gen 2 került, melynek legfőbb feladata a különféle mélytanulásos algoritmusok minél gyorsabb futtatása. Az LG állítja, chipje a lejátszott tartalom forrását és minőségét elemezve képes optimalizálni a különféle paramétereket a kép- és hangminőség esetlegesen szükséges javításához. E mellett a központi egység a mindenkori környezeti viszonyokat is képes figyelembe venni, amelyhez alkalmazkodva nem csak egyszerűen a fényerőt, hanem a képi paraméterek sorát igyekszik dinamikusan hozzá igazítani, legyen szó akár gyengébb minőségű, vagy akár Dolby Vision tartalmakról.



A második generációs feldolgozóegység a hangminőséget is képes optimalizálni, amely tisztább hangzásban, illetve esetlegesen jobb térhatásban nyilvánulhat meg. A beépített mikrofonoknak hála a rendszer ebben az esetben is a környezeti jellemzőkhöz igazítja az egyes paramétereket, ha erre a felhasználó igényt tart. A készülékek emellett a Dolby Atmos technológiát is támogatják, ami a beépített hangszórókkal is kiaknázható.

Az új modellek további érdekessége, hogy azokra már HDMI 2.1 szabványú portok kerültek, melyeknek hála modelltől függően akár 120 hertzes képfrissítés is elérhető. A legújabb HDMI-vel ráadásul a PC-piacról már ismert FreeSyncre és G-Syncre hajazó VRR (Variable Refresh Rate) is elérhető, amely a magas képfrissítéshez hasonlóan elsősorban a játékosok számára jelenthet nagy pozitívumot, akárcsak a csökkentett késleltetésű üzemmód (ALLM). Végül, de nem utolsó sorban az LG keimelte, hogy készülékei a piacon egyedüliként támogatják párhuzamosan Google Assistant és Amazon Alexa virtuális asszisztenseket. A televíziók továbbá okosotthonos hubként is használhatóak, amely megkönnyítheti a különféle eszközök vezérlését. A lehetőségek tárháza ráadásul hamarosan tovább bővül a firmware-frissítéssel érkező Apple HomeKit és AirPlay 2 támogatással, az iPhone és iPad tulajdonosok nagy örömére.