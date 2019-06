Három hónappal később érkezik a Mate X

Három hónappal elhalasztotta első, hajlítható kijelzős okostelefonjának megjelenését a Huawei Technologies. A februári Mobile World Congress nulladik napján bemutatott, az expo kétségtelenül legnagyobb médiaérdeklődését kapó Mate X így június helyett legkorábban csak szeptemberben kerülhet a boltokba, illetve a szolgáltatók kínálatába. Valószínű ugyanakkor, hogy az amerikai kereskedelmi szankciók dacára a készüléken az eredeti terveknek megfelelően Android operációs rendszer fut majd.

A cég hivatalos álláspontja szerint a megjelenés elhalasztásához semmi köze nincs a május közepén életbe lépett, majd kilencven napra felfüggesztett amerikai exporttilalmi intézkedéseknek - a Mate X-et már tesztelik az operátorok, az ilyenkor szokásos, rutinszerű folyamat augusztusban zárulhat le. Mindez egyben azt is jelenti, hogy a készülék még azelőtt gyártásba kerülhet, hogy a Google-re is vonatkozó korlátozások (újra) életbe lépnének, így a Mate X szinte biztos, hogy Android operációs rendszerrel kerül majd forgalomba.

Ez már csak azért is valószínűsíthető, mivel a Huawei illetékesei a Wall Street Journal által szervezett konferencián kijelentették, ha a "körülmények arra kényszerítik" a céget, hat-kilenc hónapon belül kész kiadni a saját fejlesztésű, Hongmeng névre keresztelt operációs rendszerét, mely az Androidot és a Windowst egyaránt felváltaná a Huawei különböző eszközein. Vagyis ha a Mate X-re is a Hongmenget lenne kénytelen telepíteni a gyártó, az is kérdésessé válna, hogy a hajlítható kijelzős újdonság egyáltalán idén piacra kerülhet-e.

A Huawei számára jó hír lehet, hogy a jelek szerint a Samsungnál a vártnál tovább tart a szintén februárban bemutatott Galaxy Fold gyermekbetegségeinek kijavítása, így a koreai gyártó is hosszú hónapokkal lekési az eredetileg április végére szánt premiert. A Samsung a Galaxy Fold kijelzőjét érintő konstrukciós hibák kvázi elismerése óta adós az új premierdátum megnevezésével - közben több szolgáltató is törölte az előrendelést a készülékre, ami egyes spekulációk szerint könnyen lehet, hogy soha nem fog piacra kerülni, vagy a vártnál nagyobb mértékben átalakított formában, hónapokkal később.