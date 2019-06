Ősszel jön a fizetős Firefox

Prémium verziót kap a Firefox, a Mozilla böngészője még idén ősszel elérhetővé válik fizetős konstrukcióban is, amelyhez a szervezet több extra szolgáltatást is csomagol. A tervekről a Mozilla vezérigazgatója Chris Beard beszélt a német t3n híroldalnak nyilatkozva.

Beard a lapnak kifejtette, hogy a prémium Firefox havi előfizetési díjért cserébe lesz használható, amely a böngésző hagyományos funkciói mellett olyan extrákat is tartalmaz majd, mint a biztonságos online tárhely, vagy VPN szolgáltatás. A vezérigazgató szerint a Mozilla jelenleg is dolgozik a konstrukció pontos részletein, így őszig további plusz megoldásokra is kiterjedhet majd a havidíj. Azt ugyanakkor Beard sietett kiemelni, hogy minden, jelenleg elérhető Firefox funkció továbbra is ingyenes marad, a készítők nem terveznek semmilyen jelenleg díjtalanul használható szolgáltatást vagy komponenst fizetőssé tenni.

Az már tudható, hogy a prémium Firefox valamikor idén október folyamán rajtol, a havidíj tervezett összegét viszont a Mozilla egyelőre nem árulta el. A lépéssel a szervezet új bevételi lábat igyekszik kiépíteni, jelenlegi forrásai mellett. A Mozilla jelenleg elsősorban a különböző online keresőmotorokkal kötött megállapodásaira támaszkodik, közülük is elsősorban a Google-ra - a ZDNet szerint a cég bevételeinek mintegy 90 százaléka származik a keresőktől begyűjtött összegekből. A maradék javarészt a Mozilla szárnyai alatt működő Pocket hírolvasó és -kurátor app szponzorált tartalmaiból származik, amely a Firefoxban beépítve megtalálható.

Mindezt a szervezet most a fenti prémium szolgáltatásokkal toldaná meg, noha a pontos terveket egyelőre nem részletezte. Mindenesetre ami a VPN-eket illeti, a Mozilla már tavaly októberben futott egy tesztkört a ProtonVPN-nel, akkor néhány kiválasztott felhasználónak dobott fel hirdetést, amelyben a szolgáltatást ajánlotta, 10 dolláros havidíj fejében. Ez a megoldás ugyanakkor nem integrált funkció volt: ugyan a hirdetés a Firefox felületén bukkant fel, illetve az előfizetések feldolgozását is a Mozilla intézte, az összegért a felhasználók ugyanazt a szolgáltatást kapták, amely a ProtonVPN-től közvetlenül is elérhető. Utóbbi, azaz a ProtonVPN Plus szintén havi 10 dollárba kerül.

Ez már adhat egy homályos képet a prémium Firefox várható árazásáról, persze az összeget jelentősen befolyásolhatja az említett biztonságos online tárhely, illetve az esetleges egyéb kiegészítő szolgáltatások is.