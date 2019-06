Microsoft: nekünk is lesz szép új konzolunk!

A Microsoft is dolgozik egy vadiúj játékkonzolon - derült ki Phil Spencer, az Xbox üzletág vezetőjének vasárnapi bejelentéséből. A redmondi vállalat lépése annak tükrében nem meglepő, hogy a Sony áprilisban már beszélt a következő PlayStationről, így várható volt, hogy hamarosan a konkurens is előránt valamit a kalapból. A viszonylag szűkszavú technikai leírás alapján a Microsoft is az AMD legfrissebb fejlesztéseire építkezik, amely azt sejteti, hogy hardveresen most sem lesz komoly eltérés a két csúcs játékkonzol között.

A Project Scarlett kódnév alatt futó fejlesztés ugyanis a következő PlayStationhöz hasonlóan AMD Zen 2-es processzormagokat, illetve Navi-alapú GPU-t házasít majd. Bár még egyik fejlesztés sem került piacra (erre július 7-ig kell várni), az előzetes információk szerint a Zen 2 óriási, legalább 80 százalékos előrelépést jelenthet az Xboxban jelenleg használt apró magokhoz képest. Ahogy a PlayStation esetében, úgy egyelőre a csőben lévő Microsoft konzol esetében sem derült ki, hogy pontosan hány darab processzormag kerül majd a konzol rendszerchipjébe, de vélhetően 8 egységnél húzták meg a határt a szervezők.

GPU terén sincs meglepetés, hisz a Sonyhoz hasonlóan a Microsoft is a PC-piacon heteken belül megjelenő Navit építi a következő Xboxba. Amennyiben hinni lehet az eddig kiszivárgott információknak, a Navi orvosolja az elmúlt jó néhány Radeon generáció legnagyobb gyengeségét, a csapnivaló hatékonyságot. A Microsoft ígérete szerint az új Xbox a ray tracinget is támogatni fogja, ami azért érdekes, mert az AMD eddig erről mélyen hallgat a Navira épülő videokártyáknál. A redmondi cég emellett 120 fps-t és legfeljebb 8K felbontást ígér, minden bizonnyal nem egyidőben. A 120 fps még 4K mellett is kissé utópisztikusan hangzik, a négyszer több pixelből álló 8K-hoz pedig vélhetően nagyon le kell majd butítani a megjelenítés részletességét.





Ahogy a konkurens Sony, úgy a Microsoft is kitért a háttértárra, melynek szerepét az új Xboxnál is SSD-d nyújtja. Jó eséllyel egy PCIe 4.0-s modell kerül majd a konzolba, amelynek szekvenciális műveleti sebessége elérheti, sőt, akár meg is haladhatja a másodpercenkénti 5 gigabájtot. A cég elhintette, hogy a gyors SSD-alapú tárhelyet szükség esetén virtuális memóriaként is használhatja a rendszer, amennyiben szűkössé válna a rendszermemória. Utóbbi egy érdekes kérdést jelent, a Microsoft ugyanis egyelőre nem beszélt arról, hogy milyen és mekkora kapacitású DRAM-ban gondolkozik. Jelen állás szerint ugyanakkor a GDDR6 tűnik a legvalószínűbb választásnak, a potenciális alternatívát jelentő HBM2 ugyanis még mindig magas felárat jelentene egységnyi sávszélességet és kapacitást tekintve, amit nehezen lehetne beépíteni a konzol árába.

Az eddigi információk alapján tehát a következő Xbox és PlayStation nagyon hasonló specifikációkkal rendelkezhet majd, nyers teljesítményt tekintve pedig a verseny szorosabb lehet a PlayStation 4 és Xbox One modelleknél látottnál. Bár mindez alapvetően erős hardveres alapokat ígér, a két konzol közötti különbségek elmosódásával még nagyobb szerepet kapnak az exkluzív címek, amelyben az elmúlt éveket tekintve a Sony jobbnak bizonyult versenytársánál. Megjelenés szempontjából is fej fej mellett lehet a két új játékgép, hisz a Microsoft 2020 végére ígéri a következő Xboxot, jelen állás szerint pedig az új PlayStation sem érkezik meg jövő év második felénél korábban.

Várat magára a hardverháború

Az azonos technológiai beszállítót jelentő AMD miatt nem meglepő, hogy nincs számottevő különbség a Microsoft és a Sony konzolok között. Az Nvidia láthatóan nem strapálja magát a vékony profitot kínáló piacon, az Intelnek pedig nincs megfelelő GPU-ja a versenyhez, legalábbis egyelőre. A chipgyártó ugyanakkor nagy erőkkel dolgozik, hogy csökkentse lemaradását, amennyiben pedig ez végül sikerül, a következő évtizedben versenytársat kaphat a konzolos chipek piacán az AMD.