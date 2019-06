2,6 milliárd dollárért kebelez be analitikai céget a Google

Nem érnek véget a nap Google bejelentései a Stadia novemberi rajtjával, vagy épp a Huawei-jel kapcsolatos felmentési kérelemmel, a vállalat egy tekintélyes méretű akvizícióról is beszámolt, amelynek kereteiben a Looker analitikai startupot kebelezi be, nem kevesebb mint 2,6 milliárd dollárért.

A 2011-ben alapított Looker egy üzleti intelligencia platformot kínál, különböző adatvizualizációs megoldásokkal megtoldva. A startup a Google Cloud zászlaja alá vonul be, amelynek üzleti analitikai szolgáltatáspalettáját bővíti majd. A keresőóriás egyik fő motivációját a felvásárlásnál az jelentette, hogy olyan megoldást találjon, amellyel a különböző üzleti mutatók eltérő adatforrásokon - a Google BigQuery mellett akár AWS Redshiften - átívelve is konzisztens módon legyenek definiálhatók, így minden, az adott projekten dolgozó csapat egyszerűen kaphat arról pontos, megegyező adatokat. Mindezek mellett a Looker analitikai platformja is nyomott a latban, amely egy sor üzleti intelligencia alkalmazást, illetve több feladatspecifikus megoldást is kínál, például sales-analitikát.

A Google reményei szerint a startuppal kiegészülve világszerte hatékonyabb iparágspecifikus analitikai szolgáltatásokat tud majd nyújtani, érkezzenek az ügyfelek bármilyen területről, szórakoztatóipartól az egészségügyig. A két vállalat együttműködése egyébként nem új keletű, a Looker és a Google jelenleg is több mint 350 közös ügyfelet tudhat magáénak, köztük a WPP Essence-szel és a Yahoo-val. A felvásárlással a Google mélyebben is integrálja majd a Looker szolgáltatásait a Google Cloud Platfromba.

Ahogy a VentureBeat is kiemeli, a lépés illeszkedik a Google multi-cloud stratégiájába, amelyet egyebek mellett az idén áprilisban bejelentett Anthos szolgáltatása is fémjelez. Utóbbi egy hibridfelhő-kezelő megoldás, amely a Google Kubernetes Engine-re támaszkodik, és nem csak a Google Cloud Platformmal vethető be, de tetszés szerint más cloud szolgáltatók termékeivel, így az Amazon AWS-sel és a Microsofttól ismert Azure-ral is használható.

A Lookerrel a birtokában a Google nem csak saját szolgáltatáspalettáját szélesítheti, de a céggel már közösen meglévő 350 ügyfelének is jobb esélyekkel tudja értékesíteni többi termékét, amelyeket azok esetleg még nem használnak, vagy épp valamelyik konkurens cégtől vesznek igénybe hasonló szolgáltatást. A felvásárlás a várakozások szerint még az idei év folyamán lezárul, ha a szabályozók jóváhagyását is megkapta.